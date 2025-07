Météo en Algérie : Alerte aux fortes pluies dans plusieurs wilayas

Le retour des intempéries s’annonce marqué dans plusieurs régions du pays. Dans deux bulletins météo distincts publiés ce vendredi, l’Office national de météorologie (ONM) alerte sur des pluies orageuses parfois intenses, attendues sur pas moins de 39 wilayas, ainsi qu’une nouvelle vague de chaleur qui touche le Sud-Est du pays.

Dans une alerte de niveau 2 (orange), l’ONM prévoit des précipitations soutenues, accompagnées localement d’orages, sur huit wilayas du centre et de l’est du pays. Sont concernées : El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Constantine et Mila. Ces pluies devraient débuter à partir de 16h00 ce vendredi et se poursuivre jusqu’à 02h00 du matin samedi. Les cumuls attendus varieront entre 20 et 30 mm.

En parallèle, un autre bulletin météorologique de vigilance (niveau 1 – jaune) élargit la zone d’impact à 31 autres wilayas, où des averses orageuses sont également prévues entre 07h00 et 21h00 ce vendredi. Ce deuxième avertissement concerne les régions du nord et de l’intérieur, notamment : Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Bouira, Aïn Defla, Chlef, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Mascara, Saïda, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, ainsi que plusieurs wilayas de l’Est comme Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Biskra, El Tarf, Annaba, Jijel, Skikda et Béjaïa. D’autres wilayas sahariennes comme Tamanrasset, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam sont également concernées.

Une vague de chaleur extrême persiste au sud-est

Par ailleurs, l’ONM maintient son alerte de niveau 2 pour une forte vague de chaleur sur trois wilayas du sud-est algérien : Biskra, El M’Ghair et El Oued. Dans ces régions, les températures maximales pourraient atteindre les 49 °C au cours de la journée de vendredi.

Ces conditions extrêmes imposent une vigilance renforcée, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Les autorités appellent à éviter les sorties en milieu de journée, à s’hydrater régulièrement et à limiter les activités physiques en plein air.

Vigilance et consignes de prudence

Face à cette double alerte météorologique, entre pluies orageuses intenses et vague de chaleur, les autorités appellent à la plus grande vigilance. Les citoyens doivent adapter leurs comportements afin de se protéger et d’éviter tout incident pouvant menacer leur sécurité ou leur santé.

Lorsqu’un orage est annoncé, il est fortement recommandé de limiter les déplacements, notamment dans les zones montagneuses ou proches des oueds, où les routes peuvent devenir rapidement impraticables. Les crues soudaines représentent un danger réel, capable d’emporter des véhicules ou des piétons. Il est impératif de ne jamais tenter de traverser une route inondée. En milieu urbain, il convient d’éviter les câbles électriques tombés, de rester éloigné des arbres isolés et de ne pas s’abriter sous des structures métalliques.

Dans les zones rurales, les habitants sont invités à vérifier l’état des toitures, des canalisations et à sécuriser les objets extérieurs qui pourraient être emportés par le vent ou la pluie. Il est également important de veiller à ce que les conduits d’évacuation des eaux soient dégagés, afin de prévenir les inondations.

En parallèle, la chaleur extrême constatée dans certaines wilayas nécessite également des précautions spécifiques. Il est conseillé d’éviter l’exposition directe au soleil entre 11h et 16h, de boire régulièrement de l’eau même sans sensation de soif, de porter des vêtements légers et de favoriser les lieux frais ou ventilés. Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques doivent être particulièrement protégés, car ils sont les plus vulnérables en cas de déshydratation ou de coup de chaleur.