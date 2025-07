Météo en Algérie : 17 wilayas frappées par une vague de chaleur ce mardi 22 juillet

L’Office National de la Météorologie a lancé un avertissement de niveau 1 (vigilance jaune) concernant une vague de chaleur attendue ce mardi sur plusieurs wilayas.

Sont concernées par cette vague de chaleur les wilayas de Béjaïa, Bouira, M’Sila, Tébessa, Khenchela, Batna, Biskra, El M’Ghair, El Oued, Touggourt, Ouargla, Timimoun, In Salah, Adrar, Tamanrasset, Tindouf, et Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, un bulletin spécial met en garde contre des pluies dans les wilayas de Souk Ahras et Tébessa, ainsi que des orages dans ces deux wilayas, en plus d’Oum El Bouaghi, Tlemcen, Naâma, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. La wilaya d’In Guezzam connaîtra également des tempêtes de sable.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte météo : Vents violents et fortes vagues attendus sur ces côtes

Les services météorologiques ont également mis en garde contre de fortes vagues et des vents violents attendus ce 22 juillet sur les côtes d’Alger, Dellys, Azeffoun, Béjaïa et Jijel. La même source appelle à la vigilance et à la prudence.

Météo en Algérie : Ambiance automnale et baisse significative des températures à partir de jeudi

Les modèles météorologiques prévoient l’arrivée d’une perturbation atmosphérique accompagnée d’averses et d’une baisse notable des températures à partir de jeudi soir.

Selon les mêmes prévisions, une dépression atlantique active traversera le sud de l’Europe, et ses effets atteindront les régions septentrionales du pays ainsi que le nord du Sahara.

Ces zones connaîtront une baisse significative des températures après la vague de chaleur intense que la plupart des régions du pays ont connue ces derniers jours.

De manière plutôt rare, nos régions du nord connaîtront des courants froids du nord avec quelques averses éparses, en particulier dans l’est.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : jusqu’à 49°C attendus ce 21 juillet dans plusieurs wilayas

Par conséquent, une baisse notable des températures est attendue à partir de jeudi soir, pouvant atteindre 24 degrés Celsius, notamment dans les zones montagneuses, et descendre jusqu’à 16 degrés Celsius la nuit et à l’aube.

Par ailleurs, la vague de chaleur intense devrait se poursuivre sur la plupart des régions du pays mardi et mercredi.

Feux de forêt en Algérie : cinq wilayas concernées ce mardi

En parallèle des prévisions météorologiques, la Protection Civile a fait état de plusieurs feux de forêt ce lundi 21 juillet. Selon la même source, la wilaya de Aïn Defla a enregistré un feu de broussailles et de maquis au lieu-dit Col Kanndek, où les opérations d’extinction sont toujours en cours au moment de la publication du communiqué (15h30).

La wilaya de Skikda a également été touchée par un feu de forêt au lieu-dit Boulaïoune Bouzelzal, commune de Cheraïa, et les opérations d’extinction du feu sont toujours en cours.

Par ailleurs, les incendies qui s’étaient déclarés dans les forêts et les maquis des wilayas de Tizi Ouzou, Tébessa et Béjaïa ont été éteints.