Météo du week-end : pluies orageuses et vents violents dans plusieurs wilayas ce vendredi 30 janvier

Le week-end débute sous haute surveillance météorologique. Plusieurs wilayas du pays feront face, à partir de ce vendredi 30 janvier, à une dégradation marquée des conditions climatiques. Pluies parfois intenses, averses orageuses, chutes de grêle et rafales de vent soutenues s’inviteront sur une large partie du territoire national. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant de nombreuses régions en vigilance orange de niveau 2.

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda et Mascara figurent parmi les premières concernées par ces précipitations. Selon l’ONM, des pluies oscillant entre 20 et 30 mm toucheront ces régions à partir de vendredi à 03h00 et jusqu’à midi. Ce même scénario pluvieux s’étendra au Centre du pays, notamment à Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Relizane, Aïn Defla, Blida, Médéa, Bouira, Tissemsilt et au nord de Tiaret. Dans ces wilayas, les pluies se poursuivront jusqu’à ce matin.

La situation s’annonce plus préoccupante dans l’Est du pays. Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras enregistreront des pluies plus abondantes, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm. Ayant débuté hier soir, ces précipitations se poursuivront jusqu’à vendredi à 09h00.

Rafales de vent violentes : des pointes jusqu’à 90 km/h

Outre les pluies, les vents violents constituent l’autre facteur de vigilance majeure de ce week-end. Sur les wilayas de Jijel, Skikda et Annaba, des vents d’Ouest à Nord-Ouest souffleront à des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser 80 km/h. Les régions du Centre, notamment Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira, subiront également des vents soutenus, avec des rafales atteignant localement 90 km/h.

L’Ouest et les Hauts-Plateaux ne seront pas épargnés. Tlemcen, le nord d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Mascara, Relizane, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Laghouat, Djelfa et M’sila resteront exposés à des vents de secteur Ouest soufflant à 60–70 km/h, avec des pointes parfois supérieures à 90 km/h.

Bilan humain et interventions : la Protection civile fait le point sur la situation

Les récentes perturbations ont déjà laissé des traces. Le sous-directeur des statistiques et de la communication à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Nassim Bernawi, a confirmé que la tempête ayant touché 29 wilayas a causé 11 blessés légers, sans enregistrer de pertes humaines. Environ 30 000 agents de la Protection civile ont été mobilisés, menant 227 interventions à travers le pays.

Ces opérations ont concerné principalement des chutes d’arbres, des effondrements partiels de structures et des incidents liés aux réseaux électriques. Les wilayas d’Alger, Mostaganem, Oran, Chlef et Blida figurent parmi les plus touchées.

Le bulletin météorologique spécial relatif aux vents violents reste en vigueur jusqu’à vendredi. Les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment lors des déplacements, et recommandent d’éviter les zones exposées aux risques durant cette période de forte instabilité météorologique.