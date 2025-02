Météo du week-end en Algérie : vents violents, pluies et orages persistants ce vendredi 21 février

Les prévisions pour ce vendredi 21 février 2025 annoncent une météo contrastée à travers le pays, avec des conditions variables selon les régions. Tandis que les régions du Nord connaîtront une alternance entre ciel dégagé et passages nuageux, les régions du Sud verront quelques précipitations orageuses avant une nette amélioration dans l’après-midi.

D’après le bulletin de Météo Algérie, les régions du Nord bénéficieront ce vendredi d’un temps généralement clément, oscillant entre un ciel clair et partiellement couvert. Toutefois, un brouillard local pourrait se former au lever du jour, affectant principalement les zones côtières ainsi que les steppes intérieures de l’Ouest et du Centre. En fin d’après-midi, une couverture nuageuse plus dense gagnera progressivement les régions de l’Ouest et du centre.

Au Sud du pays, des passages nuageux apporteront quelques précipitations localisées, notamment au Sud des Oasis et dans le désert oriental. À partir de l’après-midi, le temps s’améliorera graduellement, laissant place à un ciel dégagé sur l’ensemble des régions sahariennes.

Les températures maximales varieront sensiblement d’une région à l’autre. Au niveau des régions côtières, elles oscilleront entre 17 °C au minimum et 26 °C au maximum. À l’intérieur du pays, le mercure affichera des valeurs allant de 15 °C à 26 °C. Alors qu’au Sud, les écarts seront plus importants, allant de 17 °C à 30 °C.

Météo Algérie : vigilance jaune pour vents violents et pluies dans plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour vents violents et vents de sable sur les wilayas d’Illizi, In Salah et Ouargla. Ces conditions météorologiques peuvent affecter la visibilité et compliquer la circulation, en particulier sur les axes routiers exposés aux bourrasques de sable.

En parallèle, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune pluies et orages les wilayas d’In Salah, Ouargla et El Meniaa. Ces précipitations pourraient entraîner des perturbations sur le réseau routier. La prudence reste essentielle, notamment pour les automobilistes. Il est recommandé de suivre régulièrement les mises à jour météo et d’adapter les déplacements en fonction des conditions.

Prévisions météo en Algérie : changement de temps au Nord du pays dès demain !

Une perturbation atmosphérique s’apprête à toucher les régions du Nord, en particulier l’Ouest et le Centre, provoquant un changement notable des conditions météorologiques. Pluies, chutes de neige et baisse des températures marqueront les prochains jours.

Selon les modèles numériques, cette perturbation active affectera le pays jusqu’au lundi matin. Des précipitations significatives sont attendues, avec des cumuls variant entre 30 et 40 mm, notamment sur les régions Ouest et Centre. Dès dimanche soir, ces pluies gagneront progressivement l’Est.

Les hauteurs intérieures de l’Ouest, situées à plus de 1200 mètres d’altitude, verront les premiers flocons de neige. Parallèlement, une baisse des températures s’installera avec des valeurs oscillant entre 15 et 20 °C dans le Nord et 17 à 30 °C dans le Sud.