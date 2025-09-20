Météo du week-end en Algérie : à quelles conditions s’attendre ce samedi 20 septembre ?

La météo de ce samedi s’annonce contrastée à travers le pays. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs régions connaîtront un temps ensoleillé, mais aussi des épisodes orageux localisés, notamment à l’intérieur du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce samedi 20 septembre.

Sur les régions du nord, le ciel restera globalement dégagé avec un bel ensoleillement, même si des averses orageuses viendront ponctuer la journée dans certaines régions intérieures. Ce mélange entre soleil et pluie marquera l’ambiance météo du week-end dans ces régions.

🟢 À LIRE AUSSI : Une villa à 4 MILLIONS de dollars à Alger enflamme le web : l’annonce qui fait polémique !

Du côté des températures, le mercure oscillera entre 29 et 33 °C sur les régions côtières, et variera entre 30 et 36 °C dans les régions intérieures. Les vents souffleront à une vitesse pouvant atteindre les 30 km/h, renforçant la sensation de fraîcheur durant les averses.

Au sud, les habitants profiteront d’un ciel largement ensoleillé, mais les conditions resteront marquées par une chaleur plus intense. Les maximales atteindront entre 32 et 43 °C, avec des pointes de vent qui pourraient atteindre les 50 km/h, apportant parfois des épisodes de sable soulevé par les rafales.

Un spectacle céleste rare : la Lune a occulté Vénus ce vendredi 19 septembre

Le ciel algérien a offert ce vendredi 19 septembre 2025 un spectacle astronomique exceptionnel. À 13h32, heure locale, le croissant lunaire est venu masquer la planète Vénus dans un phénomène rare, connu sous le nom d’occultation.

De nombreux passionnés d’astronomie ont pu observer à l’œil nu ce rendez-vous céleste, même si l’expérience s’est révélée encore plus spectaculaire à travers un télescope. Celui-ci permettait de suivre en détail les deux étapes marquantes de l’événement : l’immersion de la planète derrière la Lune, puis sa réapparition progressive.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger se refait une beauté : découvrez en photos le nouveau visage de la Capitale

L’occultation a duré une heure et treize minutes, jusqu’à 14h45. Au début du phénomène, la Lune et Vénus se trouvaient à environ 48° au-dessus de l’horizon ouest, avant de descendre à 35° en fin d’observation. Ces conditions ont offert une visibilité optimale pour les curieux qui ont levé les yeux vers le ciel en ce début d’après-midi.