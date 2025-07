Météo du vendredi 4 juillet : fortes chaleurs et orages persistants dans plusieurs régions

Le ciel algérien s’apprête à vivre un week-end sous haute tension climatique. Ce vendredi 4 juillet, le temps s’annonce particulièrement contrasté, partagé entre l’arrivée de fortes pluies orageuses dans certaines wilayas et la persistance d’une chaleur accablante dans d’autres. Une situation qui appelle à la vigilance ! Voici le temps attendu ce vendredi 4 juillet.

Selon les prévisions de Météo Algérie, de violents orages accompagnés de pluies soutenues risquent de frapper plusieurs wilayas de l’est, du centre et du sud du pays. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié une alerte de niveau 1, ciblant les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Biskra, Constantine, Mila, Sétif, Djelfa, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ces régions pourraient connaître des précipitations localement intenses, parfois accompagnées de rafales de vent et d’activités électriques, en particulier en fin de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Révolution sur les plages algériennes : ce que prévoit la nouvelle loi

Pendant ce temps, d’autres régions du sud continueront de suffoquer sous l’effet d’une vague de chaleur persistante. Les températures devraient atteindre des sommets dans les wilayas de Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où le mercure pourrait franchir aisément les 45 °C à l’ombre. Une canicule qui s’installe en plein cœur de l’été, aggravant le risque de déshydratation et de coup de chaleur, notamment pour les personnes vulnérables.

En somme…

Face à cette météo capricieuse, les autorités appellent les citoyens à faire preuve de prudence, éviter les déplacements inutiles lors des épisodes orageux, ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes, et s’hydrater régulièrement. Les usagers de la route, en particulier ceux traversant les régions touchées par les orages, doivent redoubler de vigilance.

Ce week-end, le pays sera donc tiraillé entre deux extrêmes climatiques. Une situation qui illustre, une fois de plus, les effets du dérèglement climatique sur les saisons estivales en Algérie. Pour rester informé en temps réel, Météo Algérie recommande de consulter régulièrement ses bulletins et ses alertes disponibles en ligne sur site officiel.

Bilan inquiétant des noyades en Algérie : près de 60 décès durant le mois de juin !

Le mois de juin 2025 s’est avéré particulièrement meurtrier sur les côtes et près des réserves d’eau du pays. La Protection civile a enregistré pas moins de 59 décès par noyade à travers plusieurs wilayas, une hausse préoccupante par rapport à la même période l’année précédente.

Parmi les victimes, 40 personnes ont perdu la vie en mer, dont 18 sur des plages interdites à la baignade et 22 sur des plages surveillées. Sur ces dernières, 12 décès ont eu lieu en dehors des horaires de surveillance, ce qui souligne l’importance de respecter les consignes de sécurité. Les wilayas les plus touchées restent Mostaganem (11 victimes), Oran (6), Béjaïa et Annaba (5 victimes chacune).

🟢 À LIRE AUSSI : Ils allaient vendre ça au marché… Ce que la police a découvert dans ce camion va vous dégoûter

Dans les zones rurales, les plans d’eau intérieurs tels que les mares, barrages ou retenues d’eau ont causé 19 décès, dont 11 dans des mares, en hausse de 9,2 % par rapport à juin 2024. Ces endroits, souvent non sécurisés, attirent encore de nombreux jeunes en quête de fraîcheur.

Face à cette situation alarmante, la Protection civile a multiplié les interventions. Près de 10 000 sauvetages ont été enregistrés sur les plages surveillées, avec 6 465 personnes sorties de l’eau à temps, 2 781 secourues sur place et 658 évacuées vers des structures sanitaires.

Risques de noyade : quelles sont les consignes de sécurité ?

Face à ces chiffres alarmants, il est important de rappeler certaines cosigne de sécurité :

Ne vous baignez jamais dans les zones interdites, non surveillées ou inconnues.

Respectez strictement les horaires de surveillance et les drapeaux de signalisation.

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance, même dans les zones peu profondes.

Évitez les baignades après un repas copieux ou en état de fatigue.

Ne plongez jamais la tête la première sans connaître la profondeur de l’eau.

Chaque été, les mêmes drames se répètent. Pourtant, ces tragédies peuvent être évitées si chacun adopte les bons gestes et reste attentif aux recommandations des autorités. Protéger sa vie, c’est aussi protéger celle des autres.