Météo du samedi 6 décembre : retour des pluies et baisse des températures, quel temps prévoir ?

Deuxième jour du week-end, ce samedi 6 décembre s’annonce sous un ciel instable. Pluies et températures fraîches toucheront plusieurs wilayas, promettant une journée marquée par l’humidité et le froid. Dans cet article, découvrez ce que la météo vous réserve pour la journée.

Les services de météorologie annoncent une journée de samedi marquée par des averses orageuses et une baisse significative des températures sur plusieurs wilayas du pays. Le Nord connaîtra un temps contrasté, les régions de l’Est subiront des pluies orageuses tandis que le Centre et l’Ouest profiteront d’un ciel dégagé et d’un ensoleillement temporaire. Les Hauts-Plateaux et les massifs des Aurès verront apparaître du givre dès les premières heures de la matinée, signe que le froid s’installe durablement sur le territoire.

Les températures resteront modérées sur les côtes, oscillant entre 18 et 21 °C, mais elles chuteront dans l’intérieur du pays, avec des relevés compris entre 8 et 20 °C. Le vent soufflera avec des rafales atteignant 40 km/h, accentuant la sensation de froid dans les zones exposées. Le Sud du pays connaîtra un temps plus clément, avec un ciel ensoleillé et des températures douces.

Quelles perspectives météo pour les prochains jours ?

Les prévisions météo indiquent que le temps devrait s’améliorer samedi après-midi, mais les précipitations reviendront dès dimanche, particulièrement dans les wilayas du Nord et du Centre-Est. Les habitants sont invités à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et à prendre toutes les précautions nécessaires, notamment sur les routes et dans les zones exposées aux inondations et au gel matinal.

Intempéries en Algérie : bilan des interventions de la Protection civile

Face à ces perturbations, la Direction générale de la Protection civile a communiqué un bilan des interventions effectuées vendredi jusqu’à 15h. À Tizi Ouzou, les équipes ont secouru trois personnes coincées dans l’oued Sebaou au lieu-dit Timizar Laghbar, après la montée rapide des eaux. L’opération a mobilisé l’unité spécialisée de recherche et d’intervention en zones difficiles, soutenue par un hélicoptère de la garde aérienne de la Protection civile.

À Skikda, un mur en béton de quatre mètres s’est effondré, séparant un immeuble d’habitation d’un entrepôt abandonné. Aucune victime n’a été signalée. À Béjaïa, les équipes ont pompé les eaux pluviales accumulées dans plusieurs sites sensibles : un parking souterrain au quartier Boujeloud, la cour d’un logement de fonction du lycée technique, un autre parking souterrain au lieu-dit « 04 Carrefour », et les cours des quartiers des 140 et 300 logements.

La Protection civile a également traité les infiltrations sur la route menant à la zone d’activités industrielles, dans le sous-sol d’un magasin de pièces détachées au quartier des 300 logements, ainsi qu’à l’intérieur d’une maison de plain-pied au lieu-dit El Khawalid. Ces interventions témoignent de l’importance de rester vigilant face aux intempéries, notamment dans les zones urbaines sensibles aux accumulations d’eau.