Météo du samedi 3 mai : malgré la chaleur, des pluies et des vents persisteront dans ces wilayas

Le temps s’annonce instable ce samedi 3 mai 2025 à travers plusieurs régions du pays. Météo Algérie prévoit des conditions climatiques variées, entre averses, orages, vents de sable et températures contrastées. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée et préparez-vous en conséquence pour profiter pleinement du dernier jour du week-end.

Dès les premières heures de la journée, un ciel voilé à localement couvert dominera la quasi-totalité des régions nord, avec quelques éclaircies attendues par moments, notamment au niveau du centre. L’après-midi, le climat deviendra plus capricieux dans les zones intérieures, où des averses orageuses pourraient se former.

En hausse, les températures varieront entre 26 et 31 °C sur la bande côtière, tandis que les régions intérieures enregistreront des maximales allant de 22 à 36 °C. Des rafales de vent pouvant atteindre 40 km/h sont également attendues.

Du côté du sud algérien, le ciel restera généralement voilé, avec une couverture nuageuse plus marquée sur le nord du Sahara et le Sahara central. Les températures y grimperont entre 34 et 42 °C, accompagnées, elles aussi, de vents pouvant souffler jusqu’à 40 km/h.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune dans plusieurs régions !

Face à cette instabilité, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé plus de 35 wilayas en vigilance jaune pour pluie et orages. Les régions concernées incluent notamment Alger, Oran, Blida, Tizi-Ouzou, Constantine, Batna, Béjaïa, Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, El-Oued, Tlemcen, Tipaza, Djelfa, Ghardaïa, Boumerdès, Bouira, Tiaret, Relizane et Mostaganem.

Mais aussi les wilayas de Saïda, Aïn Témouchent, Aïn Defla, Médéa, Mascara, Naâma, M’sila, Chlef, Souk-Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Guelma, Khénchela, El Meniaa et Touggourt. Cette alerte météorologique appelle les automobilistes à redoubler de prudence, surtout sur les routes, où les pluies peuvent provoquer une visibilité réduite ou des chaussées glissantes.

Par ailleurs, les wilayas de Béchar, El Bayadh et Tiaret se trouvent sous alerte pour vents de sable. Ces phénomènes peuvent entraîner une baisse notable de la visibilité, perturbant aussi bien la circulation routière qu’aérienne. Ainsi, ce samedi s’annonce donc marqué par une météo changeante. Pour éviter toute mauvaise surprise, il est conseillé de suivre les mises à jour de Météo Algérie tout au long de la journée.

Ciel du mois de mai 2025 : trois rendez-vous célestes à ne pas manquer en Algérie !

Le mois de mai s’annonce exceptionnel pour les passionnés d’astronomie en Algérie. Le CRAAG invite les amateurs du ciel étoilé à lever les yeux pour admirer une série de phénomènes célestes spectaculaires, visibles à l’œil nu dans plusieurs régions du pays. Trois dates à retenir pour vivre la magie des astres et s’émerveiller des merveilles de notre univers.

Le premier spectacle céleste aura lieu ce dimanche 4 mai, lorsque la Lune croissante passera à proximité de la planète Mars et de l’amas d’étoiles M44, aussi appelé l’amas de la Crèche. Cette belle conjonction offrira un tableau enchanteur dans le ciel du soir, avec la lueur rougeâtre de Mars contrastant avec les étoiles bleutées de l’amas.

Le lendemain, à savoir le lundi 5 mai, les cieux offriront un autre rendez-vous céleste : la pluie de météores des η-Aquarides, issue des débris de la célèbre comète Halley. Ces étoiles filantes, fines et rapides, seront visibles en seconde partie de nuit et avant l’aube. Les observateurs les plus chanceux pourraient en compter jusqu’à 40 par heure, dans de bonnes conditions d’observation.

Enfin, le 23 mai, un alignement céleste rare réunira la Lune et trois des plus brillantes planètes du système solaire : Vénus, Jupiter et Saturne. Ce ballet planétaire illuminera l’aube, avec une fine lune croissante encadrée par ces astres scintillants. Un moment idéal pour initier les plus jeunes à l’astronomie et immortaliser la scène en photo.