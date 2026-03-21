Météo du samedi 21 mars : des pluies orageuses au programme pour le 2ème jour de l’Aïd el-Fitr

En ce samedi 21 mars, deuxième jour de l’Aïd el-Fitr en Algérie, les conditions météorologiques restent marquées par une certaine instabilité dans plusieurs régions du pays. Alors que les familles poursuivent les visites et les déplacements liés à cette fête, la météo impose quelques ajustements avec le retour de pluies orageuses parfois soutenues.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent en effet un épisode pluvio-orageux touchant de nombreuses wilayas, avec des précipitations localement importantes. Ce contexte météorologique s’inscrit dans la continuité de la perturbation installée depuis la veille, qui continue d’influencer le temps sur une grande partie du territoire.

Météo de l’Aïd el-Fitr en Algérie : des pluies orageuses soutenues dans plusieurs régions du nord

Selon les prévisions, plusieurs wilayas du nord du pays connaîtront des pluies orageuses localement importantes au cours de cette journée de samedi. Les services météorologiques signalent des précipitations parfois intenses, accompagnées d’orages pouvant se montrer actifs par moments.

Les wilayas d’Alger, Souk Ahras, Tipaza, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Mila et Oum El Bouaghi figurent parmi les régions directement concernées par ces intempéries. À ces zones s’ajoutent également Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda et Jijel, où les pluies pourraient se renforcer localement.

Les régions du centre ne seront pas épargnées. Les wilayas de Blida, Médéa, Aïn Defla, Boumerdès et Bouira devraient également enregistrer des précipitations parfois soutenues au fil de la journée.

Au-delà des régions du nord, l’instabilité concerne une grande partie du territoire national. Une autre alerte météo fait état de pluies attendues dans plusieurs wilayas de l’ouest, du sud et des hauts plateaux. Les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Relizane, Tiaret et Chlef pourraient ainsi connaître des épisodes pluvieux, tout comme certaines régions sahariennes.

Dans le sud, les services météorologiques évoquent également des précipitations dans des wilayas telles que Ouargla, El Oued, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Touggourt, Béni Abbès, Tamanrasset et In Salah. D’autres régions comme Adrar, Tindouf, Djanet, Illizi et El Meniaa figurent également parmi les zones concernées.

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En pleine période de célébration de l’Aïd el-Fitr, cette situation météorologique intervient à un moment où les déplacements se multiplient à travers le pays. Les pluies orageuses pourraient compliquer la circulation, notamment sur les axes routiers fréquentés.

Les automobilistes doivent rester vigilants, en particulier dans les zones où les averses peuvent s’intensifier rapidement. Les routes glissantes, la visibilité réduite et les accumulations d’eau figurent parmi les principaux risques à prendre en compte. Dans certaines régions, les orages pourraient également s’accompagner de phénomènes localisés, renforçant ponctuellement l’intensité des précipitations.