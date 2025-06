Météo du samedi 21 juin : chaleur caniculaire et risque d’orages dans plusieurs régions d’Algérie

Ce samedi 21 juin 2025, le ciel algérien s’annonce contrasté. Tandis que certaines régions s’apprêtent à vivre une journée étouffante sous l’effet d’une vague de chaleur persistante, d’autres devront composer avec un temps plus instable, ponctué d’orages isolés et de pluies locales.

D’après les dernières prévisions de Météo Algérie, la journée débutera sous un soleil généreux sur l’ensemble des régions côtières, avec un ciel globalement dégagé et des conditions idéales pour profiter du bord de mer. Toutefois, à mesure que l’on se dirige vers l’intérieur du pays, les nuages se font plus menaçants, laissant craindre des orages isolés sur plusieurs wilayas.

En effet, les régions intérieures connaîtront un temps changeant, où le soleil alternera avec des passages nuageux denses. Des orages localisés pourraient éclater en fin d’après-midi, accompagnés par endroits de précipitations modérées.

Ce samedi, les températures atteindront des pics de chaleur notables, notamment dans les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla, où le mercure grimpera jusqu’à 41 °C. Sur les côtes, les maximales varieront entre 31 °C et 38 °C, avec des vents modérés soufflant jusqu’à 30 km/h.

Prévisions météo de ce 21 juin : alerte canicule sur le sud du pays

Au sud, la chaleur dominera sans partage, avec des valeurs qui oscilleront entre 35 °C et 46 °C. Les conditions se compliqueront davantage dans certaines régions, où des vents forts pourraient provoquer des soulèvements de sable, réduisant la visibilité, notamment dans les régions de Bordj Badji Mokhtar, Adrar et In Salah.

Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé ces wilayas en vigilance jaune pour canicule, mais aussi pour des risques de vents violents et de vents de sable. Les habitants de ces régions sont invités à prendre leurs précautions : hydratation régulière, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et privilégier les endroits frais.

Les amateurs d’astronomie ont eu droit à un véritable spectacle céleste cette semaine. Deux événements rares ont marqué le ciel algérien, offrant aux passionnés comme aux curieux des moments d’émerveillement à ne pas manquer.

Dans la nuit du mardi 17 juin, peu après le coucher du soleil, vers 21h, la planète Mars s’est rapprochée de l’étoile Regulus, située dans la constellation du Lion. À 35 degrés au-dessus de l’horizon ouest, les deux astres ont offert un duo lumineux exceptionnel, séparés d’à peine 0,7 degré. Ce rapprochement, parfaitement visible à l’œil nu, a captivé ceux qui ont pris soin de s’éloigner des lumières de la ville pour mieux apprécier la scène.

Au petit matin du jeudi 19 juin, bien avant le lever du soleil, vers 5h30, un autre phénomène remarquable s’est produit à l’est du ciel, à savoir l’alignement de trois planètes : Saturne, Neptune et Vénus, avec un croissant de Lune décroissant. Le phénomène s’est déroulé à environ 40 degrés au-dessus de l’horizon est, offrant un ballet astral fascinant.

Les plus observateurs ont pu repérer Saturne et Vénus à l’œil nu, encadrant la Lune dans une douce lumière matinale. Neptune, quant à elle, restait invisible sans instrument, mais un petit télescope suffisait pour la distinguer.

Les distances angulaires entre les astres étaient particulièrement intéressantes : 3,5 degrés séparaient la Lune de Saturne, 2,3 degrés la rapprochaient de Neptune, tandis que Vénus se trouvait à 45 degrés du croissant lunaire.