Météo du mercredi 24 septembre : pluies, orages et vigilance sur plusieurs wilayas

Des conditions météorologiques instables dominent encore une grande partie du pays ce mercredi 24 septembre. L’Office national de la météorologie (ONM) appelle à la vigilance, en raison d’un ciel chargé et de fortes averses orageuses prévues sur de nombreuses régions.

Sur l’ensemble des régions nord du pays, un ciel nuageux, parfois très dense, accompagnera la journée. Ces nuages donneront lieu à des pluies localisées et parfois à des orages. Toutefois, une accalmie se dessinera sur les régions côtières de l’ouest, où quelques éclaircies viendront percer cette ambiance automnale.

Au sud, le tableau météo restera contrasté. Les régions de l’ouest et de l’extrême sud connaîtront un temps couvert, accompagné d’averses et d’orages. En revanche, les autres régions sahariennes profiteront d’un ciel largement dégagé.

BMS – Météo Algérie : fortes pluies attendues dans ces régions

Les services de Météo Algérie annoncent la poursuite de précipitations soutenues sur plusieurs wilayas du Nord-Est. Selon leur bulletin d’alerte, de fortes averses orageuses, parfois importantes, devraient se prolonger jusqu’à 15h dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Un second bulletin prévoit une nouvelle vague de pluies orageuses, cette fois à partir de 15h et jusqu’à l’aube du jeudi 25 septembre. Les wilayas concernées sont nombreuses : Mascara, Saïda, El Bayadh, Naâma, Tiaret, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa, El Menéa, M’sila, Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa.

Pour ce qui est de l’état de la mer, l’ONM a émis un bulletin de vigilance jaune concernant les conditions maritimes. De fortes vagues sont attendues sur le littoral allant d’El Kala jusqu’à Jijel, ainsi que sur la façade maritime s’étendant de Ténès à Ghazaouet. En parallèle, des vents violents devraient souffler sur la bande côtière comprise entre Ténès et Ghazaouet, rendant la navigation particulièrement dangereuse.

Intempéries en Algérie : le point sur la situation !

La direction générale de la Protection civile a dressé, ce mercredi matin, un premier bilan de ses interventions liées aux intempéries. À Naâma, la chute d’un arbre survenue rue Bouarfa Abdelrahmane, dans la commune d’Aïn Sefra, a blessé une personne. Les secours l’ont rapidement prise en charge avant de l’évacuer vers l’hôpital local.

À Djelfa, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour dégager un véhicule emporté par les eaux de l’oued Deldoul. Quatre personnes se trouvaient à bord. Elles ont été secourues sans qu’aucune perte humaine ne soit enregistrée.

Avec ces perturbations qui touchent plusieurs wilayas, les autorités appellent les citoyens à la prudence, notamment dans les zones sujettes aux crues, aux chutes d’arbres et aux risques liés aux fortes précipitations.