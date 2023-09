Météo du Mawlid Nabawi en Algérie : quel temps prévoir pour ce jeudi 28 septembre ?

Pour de nombreux Algériens, la célébration du Mawlid Nabawi est l’occasion idéale de passer du temps en famille ou de sortir profiter du beau temps. Cependant, pour planifier ces activités, il est essentiel de connaître les conditions météorologiques prévues. Dans cet article, découvrez ce que le temps vous réserve pour ce jeudi 28 septembre 2023 !

Dans son bulletin météo de ce jeudi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Nord du pays. Concernant les régions de notre grand Sud, Météo Algérie a fait savoir qu’un ciel généralement voilé couvrira l’extrême Sud vers le Haggar/Tassili, le Sahara central et le Sud du Sahara oriental, avec la formation de cellule orageuses isolées, pouvant occasionner des pluies locales. De plus, la même source a indiqué qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

Bulletin Météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce jeudi ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Djanet, Tamanrasset, Ilizi et In Salah. Ainsi, la pluie risque d’affecter ces régions ce 28 septembre. Mais ce n’est pas tout ! Car Météo Algérie a également fait savoir que des vents de sable souffleront aujourd’hui au niveau des wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah et Timimoun.

Enfin, il est aussi important de savoir que les températures maximales oscilleront aujourd’hui entre 26 et 32 °C sur les régions côtières ainsi que sur les régions intérieures du pays et atteindront entre 29 et 44 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 26 °C à Tenes, 28 °C à Jijel, 29 °C à Annaba, 30 °C à Alger et 32 °C à Tlemcen. Mais aussi, 29 °C à Batna, 30 °C à Guelma, 31 °C à Bouira et à Sidi Bel Abbes, 32 °C à Chlef et à Biskra, 36 °C à Illizi et 41 °C à Tindouf.