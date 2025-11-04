Météo du mardi 4 novembre : temps stable, mais retour des perturbations à partir de cette date

Ce mardi 4 novembre, le soleil s’imposera sur la majorité des régions du pays, offrant une journée globalement calme et agréable avant le retour attendu des perturbations à la fin de la semaine.

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent un temps ensoleillé sur la plupart des wilayas, notamment dans les Hauts Plateaux et le Sud. Sur les régions Nord, le ciel restera partiellement voilé, avec quelques passages nuageux sans incidence majeure. Les conditions météorologiques s’annoncent donc favorables aux activités en plein air, même si la prudence reste de mise sur les axes routiers où des vents modérés pourraient réduire localement la visibilité.

Côté températures, les valeurs maximales atteindront entre 22 et 26 °C sur les régions côtières, tandis que l’intérieur du pays enregistrera des températures variant entre 19 et 27 °C. Sur le littoral, une brise marine viendra tempérer la chaleur de la mi-journée. Dans les régions du Sud, le thermomètre grimpera davantage, oscillant entre 25 et 37 °C, sous un soleil largement dominant. Les vents souffleront parfois jusqu’à 40 km/h, notamment sur le Sahara central et le Sud-Ouest.

Météo Algérie : retour de pluies et des perturbations dès jeudi !

Mais cette accalmie ne durera pas. Les services de météorologie annoncent déjà le retour de la pluie à partir du jeudi 6 novembre, marquant le début d’une série de perturbations atmosphériques sur le Nord du pays.

La première perturbation touchera d’abord les wilayas de l’Ouest et du Centre dans la journée de jeudi, avant de se déplacer vers l’Est dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce front pluvieux apportera des averses parfois orageuses et un rafraîchissement notable des températures.

Une seconde perturbation s’approchera ensuite dans la soirée du samedi 8 novembre, affectant les régions du Centre et de l’Est, notamment les zones côtières et proches du littoral. Ce nouvel épisode s’annonce plus actif, avec des pluies localement soutenues, parfois accompagnées de coups de tonnerre, surtout sur l’Est du pays.

Selon les prévisions, les effets de cette instabilité devraient se prolonger jusqu’à la matinée du lundi 10 novembre, avant un éventuel retour à la stabilité progressive.

En revanche, le Sud du pays conservera un temps sec et stable, avec des températures de saison et un ciel dégagé sur l’ensemble des régions sahariennes.

Les services météorologiques appellent enfin les citoyens à suivre régulièrement les bulletins de Météo Algérie, afin de rester informés de l’évolution de la situation au cours des prochains jours.