Météo du mardi 21 octobre : temps globalement stable, mais vigilance jaune dans cette wilaya !

La météo de ce mardi 21 octobre s’annonce globalement stable et paisible sur la majeure partie du territoire national. Après plusieurs journées marquées par des averses orageuses, le temps semble enfin accorder une trêve à une grande partie du pays.

Les régions nord profiteront d’un ciel légèrement voilé, parsemé de quelques passages nuageux sans incidence notable. La pluie offre un répit bienvenu, laissant place à une atmosphère calme et plutôt douce. Les températures se maintiendront dans des valeurs proches des normales saisonnières, oscillant entre 26 et 30 °C, tandis que les vents souffleront faiblement.

Ce temps stable permettra aux habitants des régions côtières et de l’intérieur du pays de profiter d’une journée tranquille, sans précipitations ni vents forts. Les conditions resteront similaires jusqu’en soirée, avec un ciel toujours voilé, mais lumineux.

Alerte météo : orages à prévoir à l’extrême Sud

Dans les régions du Sud, le soleil dominera largement le ciel, apportant un temps clair et sec sur la majorité des wilayas sahariennes. Cependant, l’extrême Sud connaîtra un temps un peu plus agité. Des formations orageuses isolées pourraient se développer dans l’après-midi, accompagnées localement de pluies et d’éclairs.

Les services de Météo Algérie ont d’ailleurs placé la wilaya de Tamanrasset en vigilance jaune “orages”. Les habitants de cette région doivent donc rester attentifs à l’évolution du ciel et éviter les déplacements inutiles dans les zones sujettes aux crues soudaines.

CRAAG : le ciel algérien offre un spectacle magique avec le pic des Orionides

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, le ciel a brillé de mille feux à l’occasion du pic de la pluie d’étoiles filantes des Orionides. Ce phénomène céleste, aussi rare que fascinant, a captivé les amateurs d’astronomie et les curieux qui ont levé les yeux vers l’horizon nocturne.

L’essaim, nommé d’après la constellation d’Orion, semblait jaillir de cette zone du ciel où se trouve l’étoile rougeoyante Bételgeuse, repère bien connu des observateurs. Le radiant des météores se situait juste au nord de cette étoile, offrant un repère clair pour suivre le spectacle.

Dès la seconde moitié de la nuit, les observateurs ont pu admirer jusqu’à une vingtaine de météores par heure, filant à toute vitesse dans la voûte céleste. Les étoiles filantes ont d’abord traversé le ciel en direction du Sud-Est, avant de glisser progressivement vers le Sud puis le Sud-Ouest à l’approche de l’aube.

Les Orionides figurent parmi les essaims les plus rapides de l’année : chaque météore a pu atteindre une vitesse impressionnante de 66 km/s. Ces fragments lumineux proviennent de la célèbre comète 1P/Halley, dont la trajectoire croise celle de la Terre tous les 76 ans environ, a précisé le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG).