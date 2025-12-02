Météo du mardi 2 décembre : un changement brutal s’annonce avec le retour des pluies et du froid

Un changement de temps se profile clairement à l’horizon ce mardi 2 décembre. Plusieurs wilayas du pays s’apprêtent à renouer avec la pluie, parfois de manière marquée, après une courte parenthèse de stabilité. Dans cet article, découvrez les prévisions météo complètes de la journée et l’évolution du temps pour les prochaines 48 heures.

Les régions du Nord se préparent à une transition météorologique notable dès mardi matin. Le ciel, d’abord voilé, se charge progressivement en nuages à l’approche d’une dépression atmosphérique qui gagne en intensité au fil des heures. Cette dépression s’enracine réellement entre la nuit de mardi et celle de mercredi, et modifie en profondeur la situation sur l’ensemble des wilayas nordiques.

Les modèles numériques confirment l’arrivée d’un système perturbé très actif. Cette perturbation transporte une importante humidité et de l’air froid, un cocktail qui génère de fortes averses et des chutes de neige conséquentes sur les reliefs de l’intérieur. Les wilayas du Nord plongent dans une ambiance hivernale franche, marquée par un froid vif et durable.

Météo Algérie : un nouvel épisode hivernal au rendez-vous !

Mardi, les habitants de l’Ouest et du Centre se réveillent sous un ciel hésitant entre voile nuageux et couvertures compactes. Quelques pluies éparses arrosent ces régions sans réelle intensité au début. En revanche, la situation bascule à partir de la nuit suivante.

La dépression se renforce et, dès mercredi matin, les wilayas de l’Ouest subissent de fortes pluies. Les cumuls dépassent localement les 50 mm, un volume significatif pour cette période. Les précipitations progressent ensuite vers le Centre, où le froid se fait plus mordant, avant d’aborder l’Est en fin de journée mercredi.

La neige rejoint également le tableau météorologique. Elle recouvre les reliefs de l’Ouest et du Centre situés entre 1 000 et 1 100 mètres d’altitude. Ce manteau hivernal s’installe dès la matinée de mercredi et se maintient jusqu’à jeudi, dans une atmosphère glaciale.

Retour du froid en Algérie : chute du mercure et agitation marine !

Les températures chutent de manière significative. Les régions intérieures accusent des valeurs allant de –3 °C à 0 °C au lever du jour et en soirée. Les zones côtières oscillent entre 3 °C et 10 °C, alors que les maximales restent modestes, entre 7 °C et 17 °C sur l’ensemble du Nord. L’air humide accentue la sensation de froid, surtout dans les zones exposées au vent.

La mer, elle aussi, se dégrade nettement. Les perturbations attendues jeudi et vendredi renforcent l’état de la houle. La mer passe d’agitée à très agitée, sous l’effet de rafales dépassant les 60 km/h. Les conditions de navigation deviennent délicates, notamment sur la façade ouest.