Météo du lundi 28 avril : entre soleil généreux et averses orageuses, quel temps faut-il prévoir ?

Alors que le mois d’avril s’achève, la météo en Algérie continue de jouer entre contrastes et surprises. D’un côté, plusieurs régions profiteront d’une douceur printanière, de l’autre, certaines wilayas devront faire face à un temps instable, marqué par des averses et des orages. Découvrez en détail les prévisions météorologiques pour ce lundi 28 avril 2025.

Selon les dernières données des modèles numériques de l’Office National de la Météorologie (ONM), la journée de lundi s’annonce globalement clémente sur une grande partie du pays. Le ciel restera dégagé à ensoleillé sur les régions ouest et centre du nord, offrant ainsi des conditions agréables. En revanche, les régions de l’est alterneront entre éclaircies et averses parfois orageuses, nécessitant davantage de prudence.

Les températures conserveront des niveaux doux, oscillant entre 20 et 29 °C sur le littoral, tandis qu’à l’intérieur du pays, elles varieront entre 22 et 28 °C. Le vent soufflera modérément, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h, notamment dans les zones exposées.

Au sud, le soleil dominera une large partie des territoires, bien que quelques épisodes pluvieux soient attendus sur le nord et le centre du Sahara. Là, le thermomètre grimpera entre 29 et 43 °C, tandis que les vents pourraient atteindre des pointes de 40 km/h.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluie » et « orage » dans ces wilayas !

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour risques de « pluie » et « orage » sur plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les wilayas de Souk-Ahras, Béjaïa, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela et El-Tarf. Les habitants de ces wilayas doivent rester attentifs aux bulletins de Météo Algérie et à suivre l’évolution des prévisions au cours de la journée.

Avec ce climat à la fois doux et instable, la prudence reste de mise, notamment pour ceux qui prévoient de se déplacer ou d’organiser des activités en extérieur. Avril tire sa révérence sous le signe de la diversité météorologique, nous rappelant à quel point la nature peut se montrer aussi imprévisible qu’étonnante.

Jeudi 1er mai 2025 : journée chômée et payée pour l’ensemble des travailleurs en Algérie

La fête des travailleurs, célébrée chaque année le 1er mai, sera une nouvelle fois marquée par une journée de repos pour tous les salariés algériens. Dans un communiqué officiel, la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a précisé que le jeudi 1er mai 2025 sera officiellement chômé et payé pour l’ensemble des personnels des institutions et des administrations publiques, ainsi que des établissements et des offices, qu’ils soient publics ou privés.

À travers cette annonce, la Direction générale rappelle que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la loi 63-278 du 26 juillet 1963, qui fixe la liste des fêtes légales en Algérie. Ainsi, tous les travailleurs, quel que soit leur statut, leur secteur d’activité ou leur mode de rémunération – y compris ceux payés à l’heure ou à la journée – bénéficieront de cette journée de repos.

Cependant, certaines structures devront garantir la continuité de leurs services. Les administrations, entreprises, établissements et offices concernés doivent organiser le travail posté de manière à assurer un service minimum, sans perturber les activités essentielles.