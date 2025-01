Météo du jeudi 9 janvier : passages nuageux et temps stable en vue, voici les prévisions du jour

Le bulletin météorologique de ce jeudi 9 janvier 2025 annonce une fin de semaine sous le signe de la stabilité et d’un ciel globalement dégagé sur l’ensemble du territoire. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour la journée.

Les services de Météo Algérie prévoient un ciel dégagé pour la majorité des wilayas du Nord. Cependant, des passages nuageux, accompagnés de faibles pluies, sont à prévoit dans certaines zones côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est. Ces précipitations resteront limitées et n’altéreront pas la douceur générale du climat dans ces régions.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL – ALGER : Coupure d’eau dans plusieurs communes jusqu’au 09 janvier

Côté températures, les zones côtières afficheront des maximales comprises entre 18 et 24 °C, offrant des conditions relativement douces pour une journée hivernale du mois de janvier. Dans les régions intérieures, le mercure oscillera entre 12 et 22 °C, avec un temps légèrement plus frais, notamment dans les zones situées en altitude.

Bulletin de Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Au niveau des régions sahariennes, le temps s’annonce globalement calme avec un ciel dégagé à partiellement voilé. Ces conditions offriront un cadre paisible dans ces vastes étendues. Les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 19 et 28 °C.

Que ce soit au Nord ou au Sud, cette journée du jeudi 9 janvier 2025 promet des conditions météorologiques stables et agréables. Avec un ciel largement dégagé et des températures dans des moyennes confortables, cette fin de semaine s’annonce idéale et promet un week-end ensoleillé propice pour les activités en extérieur et les randonnées.

Point météo : une perturbation atmosphérique en vue à partir du 11 janvier !

Bien qu’un temps stable et clément ait marqué la météo cette semaine, les conditions climatiques pourraient radicalement changer à partir de samedi soir. En effet, une perturbation atmosphérique majeure menace de s’installer dans la région Nord-africaine, avec des conséquences notables sur le temps en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Destinations à découvrir en 2025 : Alger brille dans le top 5 de Simon Calder, expert en voyages

Les prévisions actuelles, renforcées par une oscillation Nord-atlantique positive (NAO+), même temporaire, indiquent une nette amélioration des modèles météorologiques. La montée de l’anticyclone des Açores vers le Nord et le Nord-Est de l’Europe favorise la descente d’une masse d’air très froide. Cette dernière, portée par des courants Nord à Nord-Est, se dirige vers les régions Nord du pays, entraînant une perturbation.

Pluie, froid et neige… Quelles sont les conditions attendues ?

Dès la nuit du 11 au 12 janvier, les régions du Nord du pays seront marquées par une baisse significative des températures et des pluies soutenues. Les hauteurs situées entre 800/900 mètres et 1200 mètres connaîtront le retour des chutes de neige, transformant le paysage en un décor hivernal.

Pour faire face à ces conditions météorologiques, il est conseillé de :