Météo du dimanche 6 octobre : ciel dégagé en général, mais risque d’orages locaux dans ces wilayas

Pour ce dimanche 6 octobre 2024, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit une journée en grande partie dégagée sur le Nord du pays, bien que quelques changements météorologiques soient à anticiper. La matinée commencera sous un ciel dégagé à partiellement voilé, laissant entrevoir des éclaircies agréables, mais les conditions évolueront au fil des heures.

Les prévisions indiquent que les régions de l’Ouest verront leur ciel se couvrir progressivement à partir de la fin de matinée. Durant l’après-midi, Météo Algérie prévoit le développement de nuages sur les zones intérieures, ainsi que sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Des cellules orageuses isolées pourraient se former dans ces secteurs, avec des risques de pluies locales touchant certaines parties du Centre et de l’Ouest.

Le temps en Algérie ce 6 octobre : quelle météo faut-il prévoir au Sud ?

Du côté des régions sahariennes, le temps sera généralement calme, avec un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions de notre grand Sud. Toutefois, les régions de Béchar et du Nord Sahara connaîtront un ciel voilé à localement couvert, avec des orages prévus dans l’après-midi.

Ces orages risquent également d’affecter l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le Sahara central et la bande frontalière algéro-malienne. Dans ces régions, des précipitations locales accompagnées d’orages sont à prévoir, perturbant légèrement les conditions météorologiques.

D’ailleurs, Météo Algérie a placé les wilayas d’In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en vigilance jaune « orage », en raison des risques accrus de perturbations orageuses. Il est donc important de suivre de près l’évolution de la situation météorologique ce dimanche, et de prendre les précautions nécessaires face à ces éventuelles intempéries.

Qu’en est-il des températures du jour ?

En ce qui concerne les températures maximales pour ce dimanche, le mercure variera entre 27 et 32 °C sur les régions côtières, tandis qu’il affichera entre 26 et 33 °C dans les régions intérieures. Dans les régions sahariennes, la chaleur sera plus marquée, avec des valeurs oscillant entre 31 et 44 °C.