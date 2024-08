Météo du dimanche 25 août : un temps chaud et des orages en perspective pour ce début de semaine

En ce début de semaine, l’Algérie continue d’être marquée par une chaleur intense, avec des températures quasi caniculaires. Ce dimanche 25 août, les prévisions météorologiques annoncent un temps globalement dégagé et ensoleillé sur la plupart des régions du pays, mais des orages pourraient également se développer dans certaines zones.

Ce dimanche, un temps chaud marquera les prévisions météo, notamment dans les régions de l’Est et du Sahara central. Sur les régions côtières, le thermomètre grimpera entre 33 et 40 °C, tandis que dans les régions intérieures, les températures maximales oscilleront entre 34 et 41 °C. Les régions sahariennes connaîtront des chaleurs encore plus extrêmes, avec des maximales variant entre 39 et 47 °C.

Bulletin météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce dimanche ?

Alors qu’un ciel dégagé et ensoleillé couvrira les régions Nord du pays, le bulletin météo de ce dimanche prévoit des développements orageux sur les régions intérieures du pays durant l’après-midi. Ces orages pourraient entraîner des averses locales, rendant les conditions météorologiques un peu plus instables dans ces zones.

Du côté des régions sahariennes, un ciel dégagé dominera en grande partie, mais des averses orageuses pourraient également se manifester, particulièrement dans le Nord-Ouest du Sahara et l’extrême Sud du pays.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces régions !

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour les wilayas de Laghouat, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Mostaganem, Sétif, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Oran et Béchar. Cette alerte concerne à la fois des risques de pluie et d’orages, et il est donc important de rester vigilant et de suivre les mises à jour météorologiques pour se préparer aux éventuelles intempéries.

En résumé, un temps chaud marquera l’ensemble du pays en ce début de semaine, avec des risques d’orages locaux dans certaines régions. Les habitants doivent rester prudents face aux conditions météorologiques changeantes !