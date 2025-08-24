Météo du dimanche 24 août : que nous réserve le temps en Algérie en ce début de semaine ?

La semaine s’ouvre sur une météo contrastée. Entre pluies orageuses, averses localisées et températures élevées, plusieurs régions du pays connaissent ce dimanche 24 août 2025 un temps instable. Les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent en effet des conditions changeantes, tant au nord qu’au sud.

Sur les régions nord du pays, le ciel reste globalement voilé avec des passages nuageux pouvant occasionner des pluies locales. Quelques éclaircies viendront toutefois s’imposer, en particulier sur certaines zones côtières du centre et de l’ouest. Ces accalmies permettront de brèves parenthèses ensoleillées malgré une atmosphère globalement lourde.

Au sud, la situation se révèle plus stable. Le ciel s’annonce généralement dégagé, offrant des conditions plus favorables, à l’exception de quelques passages nuageux attendus dans le nord du Sahara. Cette légère couverture nuageuse ne devrait cependant pas perturber de manière significative la tendance dominante, qui reste ensoleillée.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces régions

L’ONM a publié un bulletin d’alerte concernant des pluies orageuses localement marquées. Cette alerte concerne de nombreuses wilayas, notamment Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, El-Bayadh et Tiaret. Plus à l’est, les wilayas de Constantine, Skikda, Annaba, Guelma, Tébessa, Souk Ahras, Batna, Sétif, Mila, Khénchela, Oum El Bouaghi et Béjaïa devraient également enregistrer des précipitations parfois soutenues.

Cette vigilance jaune de niveau 1 concerne aussi les wilayas de Blida, Bouira, Médéa, Aïn Defla, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou et Djelfa. Enfin, dans le Grand sud, des pluies orageuses sont à prévoir à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Malgré ces conditions agitées, plusieurs régions continueront de connaître des températures relativement élevées, notamment à Alger et Boumerdés, ce qui confirme la persistance d’une chaleur parfois pesante.

Chaleur extrême : 8 villes algériennes parmi les plus chaudes du monde ce samedi

L’Algérie a de nouveau figuré au sommet des classements mondiaux de la chaleur. Ce samedi 20 août, huit villes du pays ont été recensées parmi les zones les plus brûlantes de la planète, selon le site international spécialisé Eldoradoweather, qui suit quotidiennement les records de températures.

Dans son rapport des dernières 24 heures, la plateforme a dressé une liste des 15 villes les plus chaudes au monde. L’Algérie s’est distinguée avec une forte présence, confirmant une fois encore l’intensité des vagues de chaleur qui frappent régulièrement le pays.

Parmi les températures les plus marquantes, In Salah s’est hissée à la 3ᵉ place mondiale avec 46,5 °C. Elle est suivie par Adrar, qui a atteint 46,2 °C, occupant ainsi la 4ᵉ position. Alors que Hassi Messaoud s’est classée 7ᵉ avec 45,9 °C, juste devant la zone appelée Bidon 5, à la 9ᵉ place avec 45,7 °C.

La ville de Bordj Badji Mokhtar figure également dans ce classement, en 11ᵉ position, avec une température de 45,6 °C. Enfin, In Guezzam, Ouargla et Timimoun ont complété la présence algérienne dans le top 15, respectivement aux 13ᵉ, 14ᵉ et 15ᵉ rangs, avec des maximales oscillant entre 45,2 °C et 45,3 °C.