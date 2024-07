Météo du 1ᵉʳ Muharam en Algérie : la pluie fera-t-elle son retour ce dimanche 7 juillet ?

Ce dimanche, l’Algérie célèbre le Nouvel An de l’hégire 1446 ! Ainsi, ce 1ᵉʳ Muharam, correspondant au 7 juillet, est une journée chômée et payée qui prolonge le week-end pour de nombreux citoyens. Que vous prévoyiez une sortie à la plage, une virée en ville ou simplement du repos à la maison, il est essentiel de connaître les prévisions météo pour bien profiter de cette journée festive.

Les prévisions météorologiques de ce dimanche annoncent un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec développement de foyers orageux à partir de l’après-midi pouvant engendrer des pluies locales. En revanche, les régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi une météo variée selon les zones géographiques.

Cependant, des épisodes pluvieux et orageux pourraient faire leur retour dans différentes régions du pays. En effet, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Souk-Ahras, In-Guezzam, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Béni-Abbès, M’Sila, Mila, Tamanrasset, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou et Batna. Ansi que Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, El-Meniaa, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, El-Tarf, Boumerdès, Bouira et Blida.

Outre ces orages, des vents de sable pourraient également marquer les prévisions météo de ce dimanche, particulièrement au niveau des wilayas de Béchar, Ghardaïa, Laghouat et El Bayadh. Avec ces conditions météorologiques, il est important de rester vigilant et de suivre attentivement les mises à jour de Météo Algérie.

BMS – Météo Algérie : ce 1ᵉʳ Muharam, la canicule persistera dans ces régions !

Par ailleurs, il convient de préciser qu’un Bulletin Météo Spécial (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM) est en cours de validité ce dimanche 7 juillet. Cette alerte de niveau 2 place en vigilance orange “canicule” les wilayas de Adrar, In Salah, le Sud de Timimoun et Bordj Badji Mokhtar.

Les températures maximales dans ces régions atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les températures minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. Cette situation exige une prudence particulière de la part des habitants de ces zones durant la validité de ce BMS qui restera en cours jusqu’au lundi 8 juillet.

