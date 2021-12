Météo : des pluies sur 24 wilayas ce jeudi 02 décembre

La pluie a été au rendez-vous cet automne. Les quantités enregistrées, assez importantes, ont pu laver plusieurs régions du pays d’un été particulièrement chaud. En ce début de mois de décembre, alors que l’hiver n’a pas encore commencé, les précipitations se poursuivent toujours.

Selon l’office national de la météorologie, les pluies vont toucher aujourd’hui 22 wilayas à travers le territoire national, notamment les régions du centre et de l’ouest du pays. Les quantités vont varier entre 20 et 40 mm et vont même pouvoir dépasser les 50 mm localement.

Les wilayas concernées

Il s’agit d’une alerte orange dans le cas de 18 wilayas, qui sont Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara et Sidi Bel Abbes.

Outre les pluies, ces wilayas vont aussi connaître des épisodes de grêles ainsi que des vents forts, indique la même source, qui précise que « des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle avec rafales de vents sous orages » vont être enregistrées aujourd’hui jeudi.

La validité de cette alerte ira d’aujourd’hui jeudi 02 décembre à 6 h jusqu’à demain vendredi 03 décembre à 06 h.

Concernant les six wilayas concernées par une alerte jaune, elles sont, selon l’ONM, Bejaia, Annaba, Skikda, Taref, Blida, Jijel. Ces dernières vont enregistrer des pluies moins importantes que celles prévues pour les régions du centre et de l’ouest du pays.