Météo : Des pluies orageuses annoncées sur plusieurs wilayas

Des pluies sous formes d’averses orageuses sont prévues au niveau de plusieurs wilayas au sud de l’Algérie, selon le bulletin météorologique spécial (BMS).

En effet, un niveau d’alerte de type orange a été enregistré, jeudi 11 mars 2021 et s’étendra jusqu’au vendredi 12 mars. Les wilayas concernées par ces pluies orageuses sont : Adrar, Timimoune, Tamanrasset, In Salah, Illizi, et le sud de El Menia.

La quantité de pluie est estimée entre 15 mm à 20 mm, pouvant atteindre, voir dépasser les 30 mm à l’échelle locale. Outre la présence de ces averses orageuses, une chute de grêle est également à prévoir, et ce de façon temporaire.

La chute de pluie est attendue pour ce jeudi 11 mars, à 21 h plus précisément, et risque de durer jusqu’au vendredi 12 mars, toujours vers la même heure.

Des vents violents annoncés sur plusieurs wilayas

L’ONM ( Office national de la météorologie ) a annoncé des vents forts et violents, accompagnés de tempêtes de sable pouvant dépasser les 80 km / h ce vendredi 12 mars, au niveau des wilayas du sud de l’Algérie.

La même source indique que les wilayas concernées sont : Adrar, Ouargla, In Salah, Timimoun, Illizi et El Menia. Une vigilance de niveau orange a, par ailleurs, été instaurée au niveau de ces régions.

Une alerte jaune a également été mise en place pour les villes de Touggourt, Djanet, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Beni Abbes.

La vitesse des vents est estimée entre 60 et 70 km / h de l’Est au Nord-Est, accompagnées de rafales, atteignant 80 km / h et pouvant les dépasser. Les vents seront aussi accompagnés de plusieurs soulèvements de sable, réduisant ainsi la visibilité de façon considérable.

La validité de ce BMS débute à partir de la matinée du 12 mars, et se poursuivra jusqu’à 23 h.