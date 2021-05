Météo : Des averses orageuses sur plusieurs wilayas du nord

Les services de météo Algérie ont annoncé aujourd’hui samedi 22 mai, certaines turbulences et des vents. De fortes rafales de vents seront observées dimanche au niveau des wilayas du nord, mais aussi à l’est et à l’ouest du pays. Selon la même source, les vents débuteront dans les wilayas de l’ouest, avant d’atteindre le centre pour se diriger vers l’est par la suite.

De légères averses variant de 10 à 15 mm localement, auront lieu à partir de dimanche midi. Les wilayas concernées par ce bulletin météorologique sont Tiaret, Sidi Bel Abbas, Tlemcen, Saida, Oran, Mostaganem, Chlef et Relizane. Dans la soirée les vents et les pluies se déplaceront vers l’intérieur, au centre du pays, dans la capitale, à Blida, mais aussi à Médéa et à Bouira.

Lundi matin, les vents affecteront les côtes de Béjaia, Jijel et Skikda, avec de faibles pluies ne dépassant pas les 5 mm.

Pluies orageuses et canicule sur le Sud du pays

L’Office national de la météorologie (ONM) a prévue un temps plutôt agité pour ces jours-ci dans plusieurs wilayas du Sud du territoire national. Des vents et de fortes pluies orageuses seront observés dans les jours à venir dans les wilayas de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et de In Guezzam.

Les services météorologiques ont également annoncé de fortes chaleurs qui s’abattront sur les wilayas de Adrar et de Bordj Badji Mokhtar en plus des pluies orageuses. Un Bulletin Météo Spécial (BMS) de niveau 1 a d’ailleurs été émis en vue de la canicule qui aura lieu ces jours-ci sur le Sud. L’ONM invite d’ailleurs à la prudence tout le temps que durera ce BMS.