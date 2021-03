Météo : Des averses orageuses prévus dans plusieurs wilayas

Le bulletin météorologique spécial (BMS) a annoncé un temps orageux prévu à partir de samedi 06 mars, au niveau des wilayas de l’Ouest de l’Algérie.

Le bulletin météo de l’Office national de la météorologie a indiqué que la quantité de pluie prévue pourrait atteindre 25 mm à l’échelle locale, et ce à partir de 15 heures à minuit. Les services météorologiques ont ainsi mentionné que les 7 wilayas concernés par cette vigilance de niveau jaune sont : Tlemcen, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes, Mascara, El Bayadh et Nâama.

Par ailleurs, Les services météorologiques algériens ont mis en garde contre des turbulences météorologiques actives accompagnées de pluie et de neige et d’une baisse des températures. Dès samedi soir, les régions de l’ouest connaîtront l’arrivée de turbulences aériennes actives et rapides.

Des perturbations progressives à l’est et au centre du pays

La même source ajoute que ces mêmes turbulences vont s’étendre de manière progressive au niveau de 12 wilayas, ces derniers se situant au centre et à l’est du pays, dès dimanche soir.

Ces perturbations touchent les wilayas suivantes : Oran, Tiaret, Tlemcen, Saida, Mascara, Sidi Bel Abbas, Alger, Blida, Bouira, Bejaia, Médéa et Sétif.

Pour ce qui est wilayas se situant au Sud, une vigilance de niveau verte est présente de manière générale, et aucune aucune turbulence au niveau météorologique n’est signalée pour les jours à venir.