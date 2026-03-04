Météo défavorable : Algérie Ferries reporte ses traversées entre Marseille et Skikda

L’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), Algérie Ferries, a annoncé une modification de son programme de traversées pour le début du mois de mars 2026. En raison de conditions météorologiques défavorables, deux liaisons majeures entre les ports de Marseille et de Skikda ont été reportées.

Les voyageurs devant emprunter la ligne maritime reliant la France et l’est de l’Algérie devront revoir leur programme de voyage.

La compagnie nationale a publié un communiqué officiel, en ce mercredi 4 mars 2026, informant ses clients des réajustements nécessaires pour garantir la sécurité des passagers et du navire face à une météo marine dégradée.

Algérie Ferries annonce le report de deux traversées

Selon le communiqué en question, le programme initial a été modifié comme suit :

Traversée Marseille – Skikda : initialement prévue pour le jeudi 05 mars 2026, cette liaison est reportée au lendemain, soit le vendredi 06 mars 2026. Le départ est désormais fixé à 16h00.

Traversée Skikda – Marseille : le voyage retour, qui devait s'effectuer le vendredi 06 mars 2026, est quant à lui décalé au samedi 07 mars 2026. L'heure de départ prévue de Skikda est fixée à 13h00.

Par ailleurs, Algérie Ferries invite les passagers concernés par ces deux rotations à prendre leurs dispositions en conséquence. La compagnie insiste sur l’importance de se présenter aux ports d’embarquement (Marseille ou Skikda) dans les délais réglementaires afin de procéder aux formalités douanières et d’enregistrement sans encombre.

Ce type de report, bien que contraignant pour les usagers, reste une procédure standard de sécurité maritime lorsque les prévisions météorologiques annoncent une mer trop agitée pour une navigation confortable et sécurisée.



Algérie Ferries débloque les tarifs Hana et Safir pour la saison estivale 2026

Le lancement des réservations estivales chez Algérie Ferries a suscité une vive colère parmi les usagers, notamment au sein de la diaspora. En cause, des tarifs jugés excessifs, s’alignant sur ceux de la concurrence, et des dysfonctionnements majeurs du système de réservation en ligne qui ont initialement empêché l’accès aux offres promotionnelles.

Face à l’impossibilité de réserver à prix réduit sur internet, un report massif des clients vers les agences physiques a provoqué des files d’attente records et un climat chaotique. Pour corriger le tir et désengorger ses guichets, la compagnie a finalement annoncé l’intégration directe des tarifs promotionnels « Safir » et « Hana », incluant la restauration, sur sa plateforme numérique.

Malgré ces correctifs techniques, le budget voyage reste une préoccupation majeure pour les familles. À titre d’exemple, un aller-retour Marseille-Alger pour quatre personnes avec véhicule oscille entre 2 378 euros (tarif Hana) et 2 744 euros (tarif Safir), confirmant que, même avec des remises, le coût du transport pour l’été 2026 demeure particulièrement élevé.

