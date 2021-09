Météo : de la pluie dans 10 wilayas ce samedi 18 septembre

L’arrivée du mois de septembre a été marqué par la persistance de la chaleur, mais aussi par un temps nuageux avec risque d’averses orageuses. Un climat instable qui annonce le début de l’automne.

D’après les prévisions des services de météorologique, beaucoup de wilayas connaitront ce samedi 18 septembre la poursuite de chute de pluie orageuse. Il s’agit en effet de : la capitale Alger, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Blida, Ain Defla, El Tarf, Chlef, Skikda, Tissemsilt, M’sila, selon la même source.

Hier, l’office national de météorologie avait mis en garde contre de fortes pluies orageuses à travers 12 wilayas. Ces prévisions concernaient : Alger, Tiaret, Médéa, Djelfa, Bouira, Blida, Lagouat, Tissemsilt, Boumerdes et El Bayadh.

Baisse considérable des températures dans certaines wilayas

Les Wilayas qui n’ont pas connu de pluies, ont été marqué cependant par un climat nuageux caractérisé par la formation de cellules orageuses. Il convient de préciser que ces prévisions concernent les wilayas de l’intérieur, du centre, de l’ouest et de l’est du pays.

Quant au sud algériens, les températures restent quand même élevé atteignant 36 degrés, avec des vents violents et des soulèvements de sable dans certaines wilayas comme Nâama.

Enfin, les températures dans les zones côtières oscillent entre 23 et 34 degrés, entre 28 et 34 degrés dans les wilayas de l’intérieur et de 36 à 45 au sud du pays. Une baisse considérable par rapport à la semaine passée ou des températures atteignant 28 et 42 ont été enregistrés sur les zones côtières ; 30 et 41 dans les wilayas de l’intérieur ; de 36 à 47 au sud du pays.