Metéo : De fortes pluies prévues dans plusieurs wilayas

Des pluies assez marquées parfois sous forme d’averses orageuses affecteront à partir de, jeudi après-midi, plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué de l’Office national de météorologie (ONM).

L’ONM a mis en place un niveau d’alerte 2 (orange) dans les wilayas concernées par de fortes pluies parfois sous forme d’averses, à savoir : M’sila, Ouled Djellal Meghir, Biskra, Batna, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Bouira.

La même source a ajouté que la quantité de pluie attendue pendant la validité de ce BMS, qui s’étend de six heures (06 h 00) du matin à (21 h 00) du soir, sera comprise entre 30 et 50 mm et peut dépasser 70 mm localement.

En outre, de fortes pluies se poursuivront aujourd’hui jeudi de midi jusqu’à (18 h 00) dans les wilayas de Laghouat, Bejaia, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Skikda, Annaba, Médée, eEl Tard, El Oued, et Tougourt.