Météo : chute de neige prévue sur les reliefs

Après quelques semaines de soleil et de beau temps, certains attendaient les jours pluvieux avec impatience. La pluie ayant fait son apparition dès aujourd’hui, la neige ne devrait pas tarder à tomber sur plusieurs wilayas d’Algérie.

En effet, l’Office national de la météorologie a informé par le biais d’un BMS (Bulletin Météorologique Spécial) la population des chutes de neige qui devraient tomber sur les reliefs du Centre et de l’Est du pays atteignant ou dépassant 900 mètres d’altitude et ce dès ce lundi matin avec une épaisseur de la neige qui est estimée entre 10 et 15 cm.

Il a donc été décidé de placer les wilayas suivantes en vigilance orange pour ce lundi de 6h00 à 18h00 : Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine. Et Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa.

Le retour de la pluie dès aujourd’hui

Plusieurs wilayas, ont vu dès aujourd’hui leur ciel gris et les averses faire leur retour.

Un changement de climat tant attendu par les agriculteurs, mais aussi les citoyens qui craignaient une sécheresse persistante. Cette pluie devrait d’après l’Office national de météorologie atteindre les 25 mm localement.

Huit wilayas seront concernées par alerte de niveau 1 “vigilance jaune pluie orageuse” imposée par l’ONM et ce à partir du début de l’après-midi de ce dimanche 27 février à 13h 00 jusqu’à la soirée même jour à 21h.

Il s’agit des wilayas de : Laghouat, M’sila, Tiaret, Tindouf, Djelfa, El Bayadh, Saïda et Naama.