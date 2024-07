Météo – Chaleur intense en Algérie : temps et températures pour ce dimanche 21 juillet !

En ce début de semaine, une chaleur intense continue d’affecter plusieurs régions du pays, avec des températures maximales dépassant les 45 °C. Les services de l’ONM ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange “canicule” certaines wilayas. Découvrez les régions concernées ainsi que les températures prévues pour ce dimanche 21 juillet !

Météo Algérie prévoit un temps chaud ce dimanche sur les régions proches côtières et intérieures de l’Est ainsi que sur les hauts plateaux du Centre-Est. Cette tendance caniculaire se fera également ressentir sur le Sahara central ainsi que sur les régions de Tindouf et de Beni Abbes. Les températures maximales oscilleront entre 31 et 45 °C sur les régions côtières, entre 36 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 48 °C sur les régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : Canicule et forte chaleur dans ces régions !

En outre, l’ONM a émis un BMS qui place en vigilance orange “canicule” les wilayas d’El Tarf, Annaba, le Sud de Skikda, le Sud de Bejaia, Guelma, M’sila et l’Ouest de Batna. Dans ces régions, les températures maximales varieront entre 42 °C et 44 °C, atteignant localement 45 °C à 46 °C sur les wilayas côtières de l’extrême Est. Les minimales oscilleront entre 28 °C et 32 °C. Cette alerte de niveau 2 restera en vigueur ce dimanche 21 juillet.

Ainsi, il est crucial d’adopter les gestes nécessaires pour se protéger de la chaleur et des dangers de la canicule. Boire beaucoup d’eau, éviter les sorties durant les heures les plus chaudes de la journée, et rester dans des lieux frais sont des mesures essentielles. Et ce, tout en surveillant les mises à jour des services de l’ONM pour rester informé des évolutions météorologiques.

Météo Algérie : Que prévoit le bulletin de ce dimanche 21 juillet ?

Par ailleurs, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. L’après-midi, des cellules orageuses isolées se formeront sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant occasionner des pluies locales.

De plus, les prévisions météo de ce 21 juillet annoncent également un ciel généralement voilé sur le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et le Sahara central. Durant l’après-midi, des foyers orageux se développeront dans les régions de Béchar et du Nord Sahara, apportant potentiellement des averses orageuses. L’ONM a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Naama, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar et In Guezzam.