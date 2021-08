Météo : canicule sur toute l’Algérie

Le mois d’aout commence d’une manière tragique sur plusieurs régions du territoire algérien. Les températures ont pu atteindre des degrés inquiétants, et ont pu provoquer des incendies meurtriers dans certaines wilayas. Aujourd’hui, le 13 aout 2021, la canicule persiste sur la quasi-totalité de la surface du pays.

En effet, et selon les dernières prévisions de l’office national de la météorologie, l’Algérie va connaitre ce vendredi la continuité des vagues de chaleurs qui traversent le pays depuis plusieurs jours. Que cela soit au nord ou bien au sud, à l’est ou bien à l’ouest, le mercure va enregistrer pendant cette journée des températures très élevées.

Les températures annoncées

L’ONM a dévoilé aujourd’hui que la canicule va persister dans les zones du littoral du centre- est et de l’est du pays, mais également sur les régions de l’intérieur et dans les hauts plateaux. La canicule n’épargnera pas les Aurès non plus, ainsi que la région des oasis et tout le centre du Sahara algérien. La quasi-totalité de la surface du pays va connaitre aujourd’hui des températures élevées.

Au nord, des températures qui varient entre 33 et 42 degrés ont été annoncées par l’office national de la météorologie, qui ajoute que dans les régions de l’intérieur du pays, le mercure qui ne descendra pas en dessous des 39 degrés, va pouvoir toutefois dépasser les 47 degrés.

Au sud du pays enfin, les l’ONM prévoit pour aujourd’hui vendredi, des températures qui varient entre 38 et 48 degrés. Une accalmie et une descente du mercure et attendue à partir du milieu de la semaine prochaine.