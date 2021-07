Météo : canicule annoncée sur 9 wilayas ce 21 juillet

Cet été continue d’enregistrer des températures caniculaires, battant même, parfois, des records mondiaux dans certaines régions du pays. D’après les prévisions communiquées par l’Office national de la météorologie, cette journée du 21 juillet 2021 sera marquée par une vague de chaleur caniculaire qui va traverser neuf wilayas du pays.

Toujours selon l’Office national de la météorologie, les wilayas concernées se situent à l’ouest et au sud du pays. Le mercure pourrait monter entre les 45 et 49 degrés à l’ombre, précise encore la même source, qui ajoute que cette vague de chaleur va durer toute la journée, et ne va commencer à se dissiper qu’à partir de 21 heures.

Les Wilayas concernées

Chlef, Relizane ainsi que Mascara sont les wilayas de l’ouest du pays qui vont être toucher par cette vague de chaleur. Au sud du pays, l’Office national de la météorologie indique que la canicule va enregistrer des records à In Guezam, Bordj Badji Mokhtar,Tamenrasset, In Salah, Tindouf, ainsi que sur Adrar.

En ce qui concerne le reste du pays, les températures prévues pour aujourd’hui seront saisonnières, quoique assez élevées sur certaines régions. Au centre et à l’est du pays les températures vont varier entre 33 et 36 degrés au nord, mais pourraient atteindre les 45 degrés dans certaines régions de l’intérieur.

Cet été s’est annoncé particulièrement chaud dans certaines wilayas du Sahara Algérien. Cependant, le nord du pays a particulièrement souffert des feux de foret qui ont décimé des centaines de milliers d’arbres. À Khenchela, des centaines d’hectares ont été ravagés. Il s’agit d’une véritable hécatombe environnementale.