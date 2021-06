Météo : Canicule annoncée dans sept wilayas

Aujourd’hui, samedi 26 juin 2021, l’Office national de la météorologie a mis en garde contre une grande vague de chaleur qui balaiera plusieurs wilayas au niveau du sud du pays.

Les wilayas concernées sont : Adrar, Rafla, El Oued, Tifert, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et Ain Salah

En effet, les services météorologiques ont indiqué, dans une alerte de premier niveau et du degré de vigilance “jaune”. Ces derniers ont également annoncé qu’une grave vague de chaleur se propagera à partir de midi aujourd’hui jusqu’à neuf heures du soir dans les wilayas d’Adrar, Ouargla, El Oued, Touggourt, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun et In Salah.

Les températures atteindront les 43 degrés à l’ombre

L’office national de la météorologie a également ajouté que les températures attendues dans ces wilayas peuvent dépasser 43 degrés Celsius à l’ombre et peuvent dépasser 48 degrés Celsius dans les villes d’Adrar et de In Salah.

Lesquelles ont été placées au deuxième niveau de vigilance “orange”, ajoutant que cette vague de chaleur se poursuivra jusqu’à six heures du matin demain, dimanche.