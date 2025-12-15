Météo (BMS) : pluies abondantes, orages et neige attendus dans plus de 30 wilayas ce mardi 16 décembre

L’Algérie a entamé la semaine sous un ciel chargé. Le temps s’annonce instable, avec des pluies parfois soutenues, des orages localement forts et même des chutes de neige attendues dans certaines régions.

Le Bulletin météo de l’Office national de la météorologie (ONM) dresse une carte météorologique largement concernée, du Nord-Est aux Hauts Plateaux, jusqu’aux régions sahariennes. Plusieurs wilayas resteront sous surveillance ce lundi soir, avec une extension des perturbations prévue mardi.

Selon un avis de niveau 1 émis par l’ONM, des pluies orageuses toucheront un vaste ensemble de wilayas. Sont concernées : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, M’sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh, Naâma, Béchar.

Ces précipitations s’accompagneront par endroits d’orages, avec un risque de ruissellements dans les zones exposées.

De fortes quantités de pluie prévues jusqu’à 40 mm, voire davantage localement

Dans un bulletin spécial, les services météorologiques annoncent la poursuite des pluies ce soir, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm sur plusieurs wilayas du Sud et du Sud-Est, notamment :

Nord Tamanrasset

In Salah

Nord Illizi

Ouargla

Le même scénario concerne également El Oued, Touggourt, El M’Ghair et Ouled Djellal, où les précipitations ont débuté dès 6h du matin ce lundi et se prolongeront jusqu’à l’aube de mardi, avec des quantités similaires.

Orages marqués et pluies intenses attendus entre lundi et mardi

Une autre alerte signale des pluies orageuses parfois soutenues sur :

Biskra

Batna

Khenchela

Tébessa

Ces wilayas connaîtront des précipitations qui se poursuivront jusqu’à mardi, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm, selon les prévisions de l’ONM.

Météo en Algérie : extension des pluies mardi et retour de la neige dans l’Ouest

Pour la journée de mardi 16 décembre, les pluies orageuses s’étendront vers l’Ouest du pays. Les wilayas concernées sont :

Mostaganem

Oran

Aïn Témouchent

Tlemcen

Sidi Bel Abbès

Saïda

Mascara

Tiaret

El Bayadh

Naâma

Béchar

Béni Abbès

Timimoun

Par ailleurs, l’ONM alerte sur des chutes de neige prévues mardi sur les hauteurs des wilayas d’El Bayadh et Naâma, appelant à la vigilance, notamment sur les axes routiers.

Face à cette dégradation généralisée du temps, les autorités recommandent la prudence, en particulier dans les zones sujettes aux accumulations d’eau et sur les routes de montagne. Les services de la météorologie continuent de suivre l’évolution de la situation et pourraient actualiser leurs bulletins en fonction des conditions observées.