Météo – Après l’épisode caniculaire, la pluie fait son retour dans ces 11 wilayas ce 28 août

Après plusieurs jours de forte chaleur et alors que les incendies ont durement touché plusieurs régions du pays, la météo change de visage ce vendredi 28 août. Des pluies orageuses sont attendues dans 11 wilayas à partir de l’après-midi, tandis que de fortes rafales concerneront 13 autres régions. Une évolution particulièrement attendue après l’épisode de chaleur qui a marqué les derniers jours.

Cette journée restera toutefois contrastée. Si les précipitations apporteront un changement bienvenu dans plusieurs régions, M’Sila et Batna resteront confrontées à une vague de chaleur, tandis que les vents souffleront fortement dans plusieurs wilayas de l’intérieur et du Sud.

Météo en Algérie : des pluies orageuses arrivent dans 11 wilayas dès 15h a près plusieurs jours de chaleur

Selon le bulletin de l’Office national de la météorologie (ONM), des pluies orageuses parfois fortes sont attendues à partir de 15h. Elles se poursuivront jusqu’à minuit dans les régions concernées.

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Les wilayas placées sous cette vigilance sont :

Tizi Ouzou

Béjaïa

Bouira

Bordj Bou Arréridj

Mostaganem

Oran

Aïn Témouchent

Tlemcen

Relizane

Mascara

Sidi Bel Abbès

L’arrivée de ces précipitations intervient au moment où plusieurs wilayas restent confrontées aux conséquences des incendies récents. Hier, les feux avaient notamment fait plusieurs victimes dans le nord-est du pays, tandis que les opérations de lutte se poursuivaient dans certaines zones. La pluie offrira ainsi une parenthèse météorologique bienvenue.

Vents forts en Algérie : des rafales pouvant atteindre 80 km/h

L’ONM prévoit des vents soufflant entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre 80 km/h. L’alerte a débuté à 10h et reste valable jusqu’à 20h. Treize wilayas sont concernées :

Naâma

El Bayadh

Sidi Bel Abbès

Saïda

Tiaret

Tissemsilt

Médéa

Djelfa

Laghouat

Ouled Djellal

M’Sila

Ghardaïa

El Meniaa

Sidi Bel Abbès cumule ainsi les deux phénomènes annoncés ce vendredi. La wilaya connaîtra des vents forts durant la journée avant l’arrivée des pluies orageuses dans l’après-midi.

Forte chaleur : M’Sila et Batna restent sous vigilance

Le changement de temps ne concernera pas l’ensemble du territoire. L’ONM maintient une alerte pour une vague de chaleur à M’Sila et Batna, valable durant toute la journée.

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M’Sila se retrouve ainsi concernée par les deux phénomènes. Les vents pouvant atteindre 80 km/h et une forte chaleur.

La journée de ce vendredi 28 août marque donc un changement dans plusieurs régions du pays. Après une période dominée par les fortes chaleurs et les incendies, les pluies orageuses feront leur apparition à partir de l’après-midi dans 11 wilayas.

Dans le même temps, 13 wilayas devront composer avec des vents pouvant atteindre 80 km/h, tandis que M’Sila et Batna resteront sous l’effet d’une vague de chaleur.

La météo restera ainsi particulièrement contrastée entre les différentes régions du pays, avec des orages au Nord et à l’Ouest, des vents forts dans plusieurs zones de l’intérieur et du Sud et des températures élevées persistantes dans certaines wilayas.

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