Météo Algérie – Yennayer 2975 : BMS « orange » pluies et neiges dans ces wilayas ce 12 janvier !

Ce dimanche 12 janvier 2025 coïncide avec la célébration du Nouvel An Amazigh, Yennayer 2975. Mais un changement notable des conditions météorologiques s’annonce pour la journée. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis quatre bulletins météo spéciaux (BMS), alertant sur des risques importants de neige et de pluie dans plusieurs wilayas du pays.

Le premier BMS de Météo Algérie place en vigilance orange « neige et verglas » les wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Médéa, Djelfa, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna. Les épaisseurs de neige attendues oscilleront entre 5 et 10 cm. Ces conditions hivernales débuteront ce dimanche 12 janvier à 23h00 et se poursuivront jusqu’au mardi 14 janvier à 6h00.

Dans les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj et Sétif, des accumulations de neige plus importantes sont prévues, atteignant des épaisseurs entre 15 et 25 cm. La neige commencera à tomber dès ce dimanche 12 janvier à 21h00 et continuera jusqu’au mardi 14 janvier à 3h00. Ces conditions météorologiques pourraient perturber les déplacements et nécessitent une vigilance accrue.

BMS – Météo Algérie : alerte « pluie » dans plusieurs wilayas !

Outre ces chutes de neige, l’ONM a aussi émis un BMS « pluie », plaçant en vigilance orange les wilayas d’Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Bouira, Médéa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine et Souk Ahras qui connaîtront des pluies importantes, avec des cumuls variant entre 20 et 40 mm, pouvant localement dépasser 50 mm. Ces précipitations commenceront dans la nuit de lundi 13 janvier à 3h00 et dureront jusqu’au mardi 14 janvier à 3h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte Météo : Tempête de neige et pluies torrentielles sur 25 wilayas ce week-end

La dernière alerte météo de l’ONM concerne les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf qui feront également face à des pluies abondantes, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm, pouvant localement dépasser 70 mm. Ce BMS est en cours de validité depuis samedi à 23h000 et se prolongera jusqu’au lundi 13 janvier à 15h00.

L’hiver s’installe en Algérie : une masse d’air glacial souffle en ce début de semaine !

Une perturbation atmosphérique marquée par une masse d’air très froid affecte les régions du Nord du pays depuis hier soir. Ce système actif apportera des précipitations importantes, avec des averses parfois orageuses, suivies de chutes de grêle et de neige sur les hauteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Yennayer 2975 : Alger célèbre le Nouvel An Amazigh dans le partage et la cohésion (PHOTOS)

Pour ce dimanche 12 janvier, le ciel s’annonce partiellement voilé à localement couvert sur l’ensemble des régions nord du pays, notamment à l’est et au centre. Avec des pluies orageuses, parfois soutenues. Au niveau des régions sahariennes, un temps globalement dégagé sera au rendez-vous, mais des passages nuageux ponctueront l’extrême sud et le nord Sahara.