Météo Algérie : vigilance orange pluies, neige et verglas dans plusieurs wilayas ce 1ᵉʳ janvier

Pour ce premier jour de l’année 2025, l’Algérie connaîtra une météo variée, reflétant les différentes influences climatiques qui caractérisent le pays.

Des conditions hivernales contrastées à travers le pays

Le nord du pays, bordé par la Méditerranée, sera dominé par un ciel nuageux avec quelques éclaircies en matiée, tandis que des averses intermittentes sont attendues l’après-midi, notamment sur la côte. Les régions de l’intérieur, comme Tizi Ouzou et Sétif, connaîtront des conditions plus fraîches accompagnées de faibles chutes de neige en altitude.

Au sud, le Sahara restera fidèle à lui-même avec des températures douces et un ciel dégagé tout au long de la journée. Aucune précipitation n’est prévue dans cette région, offrant des conditions idéales pour ceux qui souhaitent profiter du désert durant cette période hivernale.

Focus sur les températures régionales

Les températures afficheront une forte variabilité selon les régions. Sur la côte méditerranéenne, les maximales oscilleront entre 13 et 16°C. Alger, Oran et Annaba enregistreront des températures avoisinant les 14°C au plus chaud de la journée, avec des minimales autour de 8°C.

Dans les Hauts Plateaux, le mercure sera plus modeste, variant entre 5 et 10°C durant la journée. Des gelées matinales sont attendues, avec des minimales pouvant descendre jusqu’à -1°C, en particulier à Médéa et Batna.

Au sud, les températures resteront agréables pour la saison. Les régions de Tamanrasset et Adrar enregistreront des maximales comprises entre 22 et 25°C, avec des nuits plus fraîches autour de 10°C.

Vigilance météo : 10 wilayas en alerte orange

Le site spécialisé Météo Algérie a placé 10 wilayas en vigilance orange pour fortes pluies, verglas et chutes de neige. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Naama, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Saïda, Tiaret, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal et Laghouat.

Par ailleurs, trois autres wilayas, Mascara, Relizane et Tissemsilt, ont été placées en vigilance jaune pour fortes pluies. Les autorités recommandent aux habitants de ces régions de faire preuve de prudence, en particulier sur les routes de montagne où le risque de verglas est élevé.

En conclusion, ce mercredi 1ᵉʳ janvier 2025 s’annonce comme une journée typique d’hiver en Algérie. Tandis que le nord fera face à des conditions humides et fraîches, le sud bénéficiera d’un temps stable et ensoleillé. Un contraste climatique qui rappelle la diversité des paysages et des conditions météorologiques du pays.