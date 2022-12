Météo Algérie : vigilance jaune pluies sur 12 wilayas ce 14 décembre

Pour cette semaine, le froid n’est pas au rendez-vous mais la pluie aura marqué quelques régions, principalement au nord du pays.

L’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), pour ce mercredi 14 décembre 2022, de niveau jaune (1) pluies. Ce BMS concernera les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Tipaza, Tissemssilt, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Ain Defla, Saida, Mascara et Oran.

Pour ce qui est des prévisions pour aujourd’hui, Météo Algérie prévoit un temps clair à partiellement nuageux à l’ouest et au centre du pays. En revanche le ciel se couvrira durant la journée, laissant place à la pluie qui fera son retour durant la nuit, sur ces mêmes régions, accompagnées parfois d’orages. Il est à noter que les températures seront assez élevées sur les régions du littoral.

Concernant les régions est, on notera un ciel dégagé à partiellement nuageux, et des températures assez élevées sur les régions côtières est.

Pour les régions Sahariennes, le temps sera calme avec un ciel dégagé sur l’ensemble des régions du Sud.

Quelles seront les températures pour ce mercredi 14 décembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce mercredi 14 décembre 2022, seront assez élevées, et vont osciller entre 24 et 28 °C sur les régions côtières, entre 20 et 27 °C sur les régions intérieures du pays et entre 23 et 33 °C sur les régions Sahariennes.