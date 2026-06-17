Météo Algérie : vigilance jaune orages et pluies sur 14 wilayas ce mercredi 17 juin

L’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché une alerte de vigilance jaune de niveau 1 pour la journée du mercredi 17 juin 2026. Quatorze wilayas réparties entre le nord du pays et le grand Sud sont exposées à des perturbations pluvio-orageuses, portées par des cellules orageuses actives qui se développeront au fil de la journée. Des températures pouvant atteindre 46°C dans les régions sahariennes viennent compliquer davantage la situation pour les populations concernées.

Le bulletin d’alerte de Météo Algérie couvre un arc géographique étendu, du nord-ouest vers le grand Sud. Sont concernées : Chlef, Aïn Defla, Médéa, Relizane, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.

Cette configuration touche à la fois des wilayas des Hauts-Plateaux de l’Ouest, des franges présahariennes et des territoires du Sahara profond. Les résidents de ces zones sont invités à consulter régulièrement les cartes de vigilance publiées sur le site officiel de l’ONM afin d’anticiper tout changement brutal des conditions climatiques.

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Un ciel instable sur les régions nord et les Hauts-Plateaux

Sur le littoral, la journée s’annonce globalement clémente. Un ciel dégagé à partiellement voilé dominera les zones côtières, sans perturbation notable. La situation se dégrade nettement dès que l’on s’éloigne de la mer.

À l’intérieur des terres, les Hauts-Plateaux du Centre et le massif des Aurès verront se former des foyers orageux en cours de journée. Ces cellules pourront générer des averses locales parfois soutenues. Les automobilistes circulant sur les axes traversant ces zones doivent s’attendre à des chaussées glissantes et à une visibilité réduite par endroits.

Les agriculteurs des régions concernées sont particulièrement invités à la prudence. Ce type d’épisode orageux estival, bref mais intense, peut causer des dommages significatifs aux cultures exposées.

Des orages sahariens du Nord-Sahara jusqu’au Sahara central

Le grand Sud ne sera pas épargné. Malgré un ciel généralement dégagé à voilé en matinée, des foyers orageux prendront naissance sur le Nord-Sahara et le Sahara central au fil des heures, avant de s’étendre progressivement vers le Sahara oriental dans l’après-midi et en soirée.

Ces orages sahariens méritent une attention particulière. Sur des sols imperméables et des oueds à sec depuis des semaines, une pluie intense suffit à déclencher des crues éclair en quelques minutes. Éviter les lits d’oueds et renoncer aux déplacements sur des pistes isolées restent les réflexes essentiels pour les habitants de Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.

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Températures du 17 juin : jusqu’à 46°C dans le Sahara

Le thermomètre affichera des valeurs très contrastées selon les régions. Le tableau ci-dessous résume les fourchettes attendues pour la journée :

Régions Matin Après-midi Nuit Zones côtières 28°C à 35°C 28°C à 37°C 22°C à 26°C Intérieur et Hauts-Plateaux 25°C à 38°C 26°C à 40°C 19°C à 30°C Régions sahariennes 26°C à 46°C 30°C à 46°C 26°C à 41°C

Les régions sahariennes cumulent ainsi une double contrainte : une chaleur écrasante et un risque orageux réel. Cette combinaison impose une vigilance renforcée, notamment pour les travailleurs en extérieur et les voyageurs empruntant les routes du désert.