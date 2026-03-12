Météo Algérie : vents violents jusqu’à 90 km/h dans plusieurs wilayas ce 12 mars

La météo reste agitée dans plusieurs régions du sud ce jeudi 12 mars. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont lancé, hier mercredi, une alerte concernant de forts vents attendus dans plusieurs wilayas du pays.

Selon les prévisions, cet épisode venteux pourrait s’accompagner de rafales particulièrement puissantes, atteignant par moments les 80 à 90 km/h.

Ces vents ont concerné plusieurs régions du sud-ouest et du Sahara et se sont poursuivis durant la nuit de mercredi à jeudi.

Alerte météo en Algérie : plusieurs wilayas placées sous vigilance

Dans son bulletin météorologique, l’ONM a indiqué que les wilayas de Béchar, Béni Abbès et l’est de Tindouf figurent parmi les régions les plus exposées à ces vents forts.

Dans ces zones, les vents soufflent du nord à nord-est avec des vitesses oscillant entre 60 et 70 km/h. Des rafales plus puissantes peuvent toutefois survenir localement et dépasser parfois les 80 à 90 km/h.

Ces conditions météorologiques peuvent provoquer des soulèvements de sable. La visibilité peut ainsi chuter rapidement sur certains axes routiers, ce qui rend les déplacements plus difficiles et impose davantage de prudence aux automobilistes.

L’épisode venteux ne se limite pas à ces régions. Les prévisions de l’ONM indiquent également des vents soutenus dans la wilaya de Timimoun ainsi que dans le nord d’Adrar.

Dans ces zones, les vents soufflent de l’est à nord-est avec des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h. Là encore, des rafales peuvent atteindre ou dépasser ponctuellement les 80 à 90 km/h.

Prévisions météo en Algérie : l’instabilité va-t-elle persister

Cet épisode venteux s’inscrit dans un contexte météorologique marqué par plusieurs perturbations qui affectent actuellement différentes régions du pays. Depuis mardi, plusieurs wilayas du nord connaissent déjà des pluies soutenues et des chutes de neige sur certains reliefs.

Les vents violents attendus dans le sud viennent donc s’ajouter à cette situation météorologique agitée qui touche une large partie du territoire national.

Les prévisions indiquent toutefois que ces conditions devraient progressivement s’atténuer à partir d’aujourd’hui, avec une amélioration progressive du temps dans plusieurs régions.