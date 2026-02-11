Météo Algérie : vents violents et tempêtes de sable ce jeudi 12 février, plusieurs wilayas en alerte

En cette fin de semaine, le temps change brutalement sur une grande partie du territoire national. L’Office national de la météorologie (ONM) maintient plusieurs bulletins météorologiques spéciaux et alerte sur des vents violents accompagnés localement de tempêtes de sable. Ce jeudi 12 février s’annonce particulièrement agité dans de nombreuses wilayas, du littoral jusqu’aux régions intérieures et sahariennes.

Les services météorologiques appellent à la vigilance face à des rafales soutenues qui pourraient perturber la circulation, compliquer les activités maritimes et réduire fortement la visibilité dans certaines zones exposées.

Le premier épisode a débuté dès hier soir. Des vents de 60 à 70 km/h balayent déjà les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef. Les rafales dépassent par moments les 80 km/h et maintiennent une pression notable jusqu’à jeudi 9h00.

Dans ces régions côtières et semi-côtières, la mer risque de se montrer agitée, tandis que les automobilistes devront redoubler de prudence, notamment sur les axes exposés aux vents latéraux. Les rafales pourraient également provoquer des chutes d’objets ou fragiliser certaines installations légères.

Rafales à plus de 90 km/h dans l’est et les Hauts-Plateaux

Le phénomène gagne en intensité jeudi dès 6h00 du matin. Dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, mais aussi à l’intérieur du pays comme à Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal et Biskra, les vents franchissent localement le seuil des 90 km/h.

Ces rafales puissantes persisteront jusqu’à 21h00. Dans les zones montagneuses et les reliefs exposés, l’intensité pourrait s’avérer encore plus marquée. Les services météorologiques insistent sur le caractère soutenu de l’épisode, qui combine vitesse élevée et durée prolongée.

Alerte météo en Algérie : qu’en est-il du centre et de l’est du pays ?

À partir de 9h00 jeudi et jusqu’à 18h00, les vents dépassant les 80 km/h toucheront également le centre et une large partie de l’est. Alger, Tipaza, Boumerdès et Tizi Ouzou figurent parmi les wilayas concernées, tout comme Blida, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Plus au sud et dans les Hauts-Plateaux, Batna, Khenchela, Tébessa, El Meghaier, Touggourt, El Oued, Ghardaïa et Ouargla subiront elles aussi ces vents soutenus. Cette extension géographique illustre l’ampleur de la perturbation qui traverse actuellement le pays.

En parallèle des vents violents, des tempêtes de sable affecteront de nombreuses wilayas du sud et des Hauts-Plateaux. Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Biskra, El Meghaier, Ouled Djellal, El Oued, Touggourt, Ghardaïa et Ouargla figurent parmi les plus exposées.

Les régions de M’sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Illizi et Naâma connaîtront également des soulèvements de sable susceptibles de réduire considérablement la visibilité sur les routes. Ce type de phénomène pourrait compliquer les déplacements et accroître le risque d’accidents.

Une fin de semaine sous haute surveillance météo

Ce jeudi 12 février s’inscrit donc sous le signe de la vigilance. L’ONM maintient ses bulletins spéciaux et suit l’évolution de la situation heure par heure. Les citoyens, notamment les conducteurs, les pêcheurs et les agriculteurs, doivent adapter leurs déplacements et sécuriser leurs installations.

Après plusieurs journées relativement calmes, ce regain d’activité atmosphérique rappelle que l’hiver conserve toute sa dynamique. La prudence reste le meilleur réflexe face à des conditions météorologiques aussi étendues qu’intenses.