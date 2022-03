Météo Algérie : vents violents et hausse du mercure au nord ce 14 mars

Pour cette journée du lundi 14 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) émet une alerte de niveau en orange vents violents avec une direction du sud au sud-est, avec des vitesses allant de 70 à 80 km/h et atteignant ou dépassant parfois les 90 km/h. Ces vents sont accompagnés de soulèvements de sable et de mauvaise visibilité. Ce bulletin d’alerte est valable selon l’ONM, du lundi 14 mars à 6h au mardi 15 mars à 6h.

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipasa, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Medea, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Saida, Sidi Bel Abbes, Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila et Bordj Bou Arreridj.

Du côté du ciel pour ce lundi 14 mars

Pour les régions ouest et centre, le temps sera clair à partiellement nuageux, passant progressivement de nuageux à nuageux localement sur les régions de l’ouest en fin d’après-midi, avec quelques pluies enregistrées sur les régions de l’extrême ouest tout au long de la nuit.

Du coté est du pays, on enregistrera un peu de brouillard avec quelques nuages ​​bas en début de matinée, notamment en plaine, pour s’attendre à une atmosphère de claire à partiellement couverte sur toutes les régions de l’Est du pays, pour se couvrir progressivement à partir de midi.

Dans les régions du sud du pays, le temps sera partiellement couvert sur le sud-ouest et le nord du désert, passant progressivement de nuageux à très nuageux, avec quelques pluies tombant sur la région de Tindouf au cours de la soirée.

Hausse des températures à l’ouest et au centre du pays

Pour ce qui est du mercure, comme annoncé par l’ONM une vague de chaleur va toucher les wilayas ouest et centre du pays ce lundi 14 mars, dans les wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 16 et 31 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 18 et 26 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 17 et 34 degrés.