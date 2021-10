Météo Algérie : vents violents dans 9 wilayas ce vendredi 8 octobre

Au cours de cette semaine, plusieurs régions du pays ont connu un temps nuageux accompagné de vents violents. Pour ce vendredi 8 octobre, un climat similaire règnera dans les régions côtières, intérieurs et de l’Est du pays.

En effet, les services de Météo Algérie ont mis en garde contre des vents violents dont les rafales attendues peuvent atteindre les 50 km/h.

Pour ce qui est des régions côtières concernées, il s’agit de : Jijel, Skikda, Annaba et El Kala, Dellys (Boumerdès), Azeffoune (Tizi Ouzou), Béjaia, Bouharoun, Alger. Par conséquent, la mer sera agitée avec des vagues pouvant atteindre les 3 mètres dans les zones côtières citées.

Un climat, dégagé, nuageux et des vents violents

Ce climat a été enregistré depuis le début de la semaine passée ou météo Algérie avait placé 7 wilayas côtières en « vigilance jaune vents violents et vagues dangereuses ». Le temps était dégagé devenant progressivement nuageux à partir de la soirée, pour les régions ouest et centres.

Concernant les températures enregistrées pour cette semaine, ils ont varié entre 25 et 30 degrés sur les régions côtières, 23 et 31 degrés sur les régions intérieures et entre 30 et 41 degrés sur les régions sahariennes.

Enfin, les régions Est du pays ont connu une alternance d’éclaircies et des passages nuageux, avec quelques pluies à partir de la soirée.