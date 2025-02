Météo Algérie : vents, pluies, orages… Temps et températures pour ce mardi 25 février !

Ce mardi 25 février, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce une journée marquée par un ciel plutôt dégagé dans les régions du Nord du pays, bien que quelques nuages pourraient faire leur apparition sur les côtes durant la matinée. Le temps restera relativement calme et agréable, parfait pour profiter des premiers rayons de soleil de la journée.

Cependant, à partir de la fin de journée, une évolution notable se profilera. Les régions côtières et intérieures connaîtront un ciel de plus en plus nuageux, avec des pluies parfois accompagnées d’orages.

Dans les régions sahariennes, les conditions seront également variées. Le Sud du Sahara oriental verra un ciel partiellement nuageux, avec des pluies attendues dès le matin. Heureusement, l’amélioration se fera sentir dans l’après-midi, laissant place à un ciel plus dégagé. Le reste du Sud du pays bénéficiera d’un temps globalement dégagé à partiellement voilé, offrant ainsi une journée plus stable pour cette région.

Quant aux températures, les maximales varieront entre 21°C et 17°C sur les régions côtières, tandis que les températures dans les régions intérieures oscilleront entre 21°C et 13°C. Enfin, dans le Sud, les températures atteindront entre 29°C et 18°C.

Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pluies et vents violents dans plusieurs régions !

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis des alertes de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du Sud du pays, en raison de conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Plusieurs régions du Sud du pays se trouvent particulièrement concernées par des « vents violents » et des « vents de sable », notamment les wilayas de Timimoun, In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Salah, Djanet, Illizi et Adrar.

L’ONM a placé ces zones sous vigilance jaune, car ces phénomènes pourraient entraîner des soulèvements de sable, réduisant considérablement la visibilité et créant des conditions difficiles sur les routes. Les automobilistes sont donc invités à faire preuve de prudence et à éviter les déplacements non essentiels, surtout en fin de journée, lorsque les vents risquent de s’intensifier.

De plus, Météo Algérie a aussi mis en place une vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orages » pour les wilayas d’Illizi, In-Salah et Tamanrasset. Face à ces alertes météo, il est important de suivre de près les prévisions et de rester informés des évolutions en temps réel. La prudence reste de mise pour garantir la sécurité de tous, notamment en cas de déplacements.