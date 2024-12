Météo Algérie : vents glacials et chute des températures dans plusieurs régions ce 30 décembre

L’Algérie se prépare à une journée marquée par des conditions météorologiques variées sur l’ensemble de son territoire ce lundi 30 décembre 2024. De la côte méditerranéenne aux vastes étendues sahariennes, les régions connaîtront des fluctuations notables, typiques de la saison hivernale.

Régions côtières : soleil et nuages

Sur les régions du littoral, notamment à Alger, Oran et Annaba, le ciel sera partagé entre des passages nuageux et des éclaircies. À Alger, les températures oscilleront entre 12°C et 17°C, offrant une journée douce mais fraîche par moments. Oran, de son côté, bénéficiera de conditions similaires, avec des maximales atteignant 19°C. Annaba verra des températures plus modérées, entre 11°C et 16°C, avec quelques nuages en début de matinée, laissant place à des périodes ensoleillées dans l’après-midi.

Régions intérieures : des températures fraîches et variables

Dans les zones intérieures, comme Tizi Ouzou et Sétif, les prévisions annoncent un temps plus froid. Tizi Ouzou connaîtra des températures comprises entre 9°C et 13°C, avec des risques d’averses sporadiques au cours de la journée. Sétif affichera des minimales autour de 5°C, tandis que les maximales atteindront difficilement les 12°C.

Batna et Biskra, quant à elles, connaîtront des écarts de température plus marqués. À Batna, il fera -1°C au lever du jour, mais les températures remonteront progressivement jusqu’à 11°C dans l’après-midi. Biskra profitera d’un climat plus clément avec des températures allant de 10°C à 18°C, sous un ciel dégagé.

Au Sahara : chaleur et douceur

Les régions sahariennes continueront d’afficher des températures plus élevées. À Tamanrasset et Illizi, les maximales atteindront 24°C, tandis que les minimales descendront jusqu’à 10°C durant la nuit. La journée sera dominée par un ciel partiellement voilé, avec quelques rafales de vent dans certaines zones du Grand Sud.

Alerte Grand Froid : Vigilance Jaune

Le site Météo Algérie a placé sept wilayas du centre et du centre-ouest en vigilance jaune pour grand froid. Les wilayas concernées sont Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Batna et Khenchela. Les températures y descendront en dessous de 0°C durant la nuit, avec des maximales peinant à dépasser les 10°C en journée. Les habitants de ces régions sont appelés à prendre leurs précautions pour faire face aux rigueurs du climat hivernal.

Les différences de température entre les matinées et les après-midis, notamment dans les zones intérieures, nécessitent de prévoir des vêtements chauds en matinée et plus légers au cours de la journée. Les habitants des régions montagneuses sont invités à rester vigilants face aux possibles averses, tandis que ceux du sud devront se préparer à des conditions plus sèches.