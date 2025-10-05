Météo Algérie : vents forts et pluies orageuses ce lundi 6 octobre, voici les régions concernées

Un temps automnal continue de s’installer en Algérie en ce début de semaine. Pour ce lundi 6 octobre, Météo Algérie annonce des conditions contrastées selon les régions, avec un beau soleil, mais aussi des averses orageuses dans certaines wilayas. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de la journée.

À l’ouest et au centre du pays, la journée s’annonce globalement ensoleillée, offrant un ciel dégagé idéal pour les activités de plein air. En revanche, l’est du territoire se prépare à des pluies orageuses qui concerneront aussi bien les zones côtières que les régions intérieures.

Du côté des températures, les côtes enregistreront des valeurs comprises entre 27 et 31 °C, tandis que les régions intérieures oscilleront entre 23 et 31 °C. Le vent soufflera avec une intensité pouvant atteindre 40 km/h, ce qui accentuera parfois la fraîcheur ressentie.

Dans le sud, le soleil dominera une grande partie de la journée. Toutefois, l’extrême sud, notamment les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam, connaîtra un temps plus instable, alternant entre éclaircies et averses locales. Les températures grimperont entre 30 et 41 °C, avec des rafales de vent pouvant atteindre les 50 km/h, soulevant par endroits de la poussière et du sable.

Réunion du Conseil des ministres : priorité à l’approvisionnement en eau !

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une nouvelle réunion du Conseil des ministres. Cette séance a porté sur le projet de loi de finances (PLF) 2026, deux projets de loi relatifs à l’institution de la médaille de l’Armée nationale populaire (ANP) et des distinctions militaires, ainsi qu’un exposé consacré au secteur de l’hydraulique.

Le chef de l’État a placé la question de l’eau au centre des discussions. En examinant le projet relatif à la réalisation de cinq nouvelles usines de dessalement d’eau de mer, il a ordonné d’approfondir les études en tenant compte des wilayas confrontées à des perturbations récurrentes dans la distribution. Il a insisté sur la nécessité de donner la priorité aux villes à forte densité démographique et touchées par le stress hydrique, en particulier dans les Hauts Plateaux.

Concernant l’approvisionnement en eau potable, le président Tebboune a demandé de reporter l’exposé présenté et d’en renforcer le contenu pour la prochaine réunion du Conseil. Il a également fixé une exigence claire : les nouvelles stations de dessalement devront assurer une distribution qui atteigne un rayon d’au moins 250 km depuis les côtes. La décision finale concernant leur implantation sera tranchée lors du prochain Conseil des ministres.