Météo Algérie: vents forts et hausse des températures pour ce 29 mars

Plusieurs alertes météo ont été émises par l’Office Nationale de Météorologie, pour cette journée du 29 mars 2022.

Des vents forts souffleront parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité sur les wilayas suivantes : Bechar, Naama, El Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’sila. Validité : Mardi 29 mars 2022 de 03h00 à 23h00.

Des vents forts souffleront parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité sur les wilayas suivantes : Tipaza, Blida, Ain defla, Tissemsilet, Medea et Bouira. Validité : Mardi 29 mars 2022 de 06h00 à 18h00.

Des vents forts souffleront parfois en rafales avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité sur les wilayas suivantes : Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Ouled Djellal, Biskra, Khenchela, Oum el Bouaghi et Tébessa. Validité : Mardi 29 mars 2022 à 12h00 au Mercredi 30 mars 2022 à 03h00.

Prévisions météo pour ce mardi 29 mars

Pour les régions Ouest et Centre, le ciel sera souvent voilé, parfois nuageux avec quelques pluies éparses notamment sur le centre.

Ciel souvent voilé avec des développements orageux isolés engendrant quelques averses de pluies, s’accentuant en fin d’après-midi notamment sur le centre et seront accompagnées de chutes de grêle, pouvant évoluer vers les régions côtières du centre-est en fin de soirée.

Pour les régions Est, le ciel deviendra de plus en plus voilé, puis localement nuageux à partir de l’après-midi avec quelques averses de pluie, parfois orageuses sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera voilé à nuageux sur les régions de Béchar et Beni Abbes avec quelques averses de pluies parfois orageuses, s’améliorant progressivement l’après-midi.

Ciel souvent voilé sur le nord Sahara avec des développements orageux à partir de l’après-midi engendrant quelques averses de pluie, gagnant le nord des oasis en soirée.

Ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Températures pour ce vendredi 25 mars

Pour ce qui est des températures, pour le nord du pays les températures oscilleront entre 17 et 29 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 18 et 28 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 20 et 41 degrés.