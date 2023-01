Météo Algérie : vague de froid sur plusieurs wilayas ce 30 janvier

Pour ce lundi 30 janvier 2023, l’Office national de météorologie (ONM), a émis un bulletin d’alerte météo grand froid de niveau orange, avec des températures maximales : Entre 02°c et 06°c, et des températures minimales : Entre -03°c et -08°c.

Les wilayas concernées sont : Sud de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Naama, El Bayadh, Saida, Tiaret, Laghouat,Djelfa, Tissemsilt, Médéa, Bouira, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna,Khenchela et Tébessa.

Cette vague de froid touchera aussi les wilayas de : Souk Ahras, Mila, Oum el Bouaghi, Guelma, Constantine, El Meghair, Béchar, Ghardaia, El Oued, Touggourt, Biskra et Oueld Djelal.

Quelles prévisions pour ce lundi 30 janvier ?

Pour ce qui est des prévisions, du côté des régions Nord du pays, on notera des passages nuageux pouvant être localement assez denses vers le centre et l’est et engendrer quelques pluies.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera passagèrement nuageux sur le sud-ouest, le nord sahara et les oasi et généralement dégagé sur les autres régions.

Enfin, les températures moyennes attendues en ce lundi 30 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 13 et 16 °C sur les régions côtières ; entre 06 et 14 °C sur les régions intérieures du pays et entre 10 et 27 °C sur les régions Sahariennes.