Météo Algérie : vague de chaleur sur le nord du pays ce 14 mars

Après un début de ce mois de mars marqué par le retour des précipitations, voila que l’Office National de météorologie (ONM) alerte quant à une vague de chaleur qui touchera les régions centre et ouest du pays*.

Selon ce même bulletin, cette hausse importante des températures touchera les wilayas suivantes : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem. En plus de Chlef, Tipasa, Alger, Blida, Aïn Defla, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbas. Les températures oscilleront entre 30 et 32 ​​degrés dans ces régions.

Vague de chaleur sur le nord centre et ouest du pays

Selon les modèles numériques de surveillance météorologique, il a été constaté qu’une masse d’air et une haute pression atmosphérique venaient du sud, chargées d’air chaud, ce qui entraînera une forte hausse des températures qui iront de 30 à 32 degrés dans les régions du nord. Et jusqu’à 39 degrés au sud du pays. A cause de la phase de transition que traverse l’Algérie. Les températures minimales le matin et la nuit seront chaudes et comprises entre 18 et 20 degrés dans les régions du nord et entre 18 à 25 degrés au sud.

Cette vague de chaleur s’étendra de demain lundi 14 mars jusqu’au mardi 15 mars 2022. Un changement climatique est attendu à partir de mercredi 16 mars avec un retour de la pluie au nord du pays.