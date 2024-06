Météo Algérie : Une vague de chaleur record frappe plusieurs wilayas

Les services météorologiques algériens ont émis une alerte spéciale aujourd’hui concernant une vague de chaleur exceptionnelle qui touche plusieurs wilayas côtières et sahariennes.

Des températures étouffantes

Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont particulièrement touchées par cette vague de chaleur. Selon le communiqué spécial des services météorologiques, les températures maximales en journée oscilleront entre 42 et 45 degrés Celsius, tandis que les températures minimales resteront élevées, variant entre 26 et 34 degrés Celsius.

🟢 À LIRE AUSSI : Été 2024 : offre inratable sur les traversées de Corsica Linea vers Bejaïa et Skikda

Cette montée des températures a des conséquences directes sur le quotidien des habitants. Dans les wilayas côtières, les plages, souvent prises d’assaut en période de chaleur, pourraient voir leur fréquentation diminuer en raison des températures extrêmes.

Les autorités sanitaires recommandent de limiter les activités extérieures, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée, de s’hydrater régulièrement et de rester dans des endroits frais autant que possible.

Les wilayas sahariennes également affectées

Les wilayas sahariennes ne sont pas en reste. Les régions de Timimoun, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Tamanrasset sont également sous l’effet de cette vague de chaleur.

Ces régions, déjà habituées à des températures élevées, font face à une situation particulièrement difficile, avec des températures pouvant dépasser les 45 degrés Celsius. Les habitants sont invités à suivre les recommandations des autorités pour éviter les coups de chaleur et autres problèmes liés à cette canicule.

🟢 À LIRE AUSSI : La plage El Qadous : Prête à accueillir les vacanciers pour une saison estivale

Alerte météo pour les wilayas du nord

En parallèle, les services météorologiques ont également annoncé des orages et des vents violents sur les wilayas du nord de l’Algérie aujourd’hui.

Les wilayas concernées sont :

Alger,

Sidi Bel Abbès,

Souk Ahras,

Tipaza,

Tissemsilt,

Laghouat,

Bordj Bou Arréridj,

M’sila, Tiaret,

Oum El Bouaghi,

Tébessa,

Guelma,

Sétif, Djelfa,

Tlemcen,

El Bayadh,

Aïn Defla,

Médéa,

Saïda,

Naâma,

Boumerdès,

Bouira,

Blida, et Jijel.

Les précipitations commenceront cet après-midi et devraient se poursuivre jusqu’à 21 heures ce soir. Les habitants de ces régions sont priés de rester vigilants et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les incidents liés aux intempéries.

Mesures préventives et recommandations

Face à cette situation, les autorités locales et les services de protection civile sont mobilisés pour répondre aux besoins des populations et assurer leur sécurité. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour rappeler les gestes à adopter en période de forte chaleur. Parmi les conseils prodigués, il est recommandé de :

Boire beaucoup d’eau, même sans ressentir la soif, pour éviter la déshydratation.

Éviter les boissons alcoolisées ou contenant beaucoup de caféine, qui peuvent accentuer la déshydratation.

Rester à l’intérieur des bâtiments frais ou climatisés autant que possible.

Éviter les activités physiques intenses en extérieur.

Utiliser des ventilateurs ou des climatiseurs pour rafraîchir l’air ambiant.

Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Prendre des douches fraîches ou utiliser des linges humides pour se rafraîchir.

🟢 À LIRE AUSSI : Été 2024: le PDG d’Air Algérie annonce jusqu’à 50 % de réduction sur les prix des billets

Il est crucial que chacun prenne les précautions nécessaires et suive les recommandations pour traverser cette période difficile en toute sécurité. En attendant un retour à des températures plus clémentes, la vigilance reste de mise.